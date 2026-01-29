Liberáli kritizujú prezidenta za ignorovanie zneužívania SIS, disciplinárku voči Gašparovi pokladajú len za formálne gesto – VIDEO

Disciplinárne konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS)Pavlovi Gašparovi je len formálnym gestom. Myslí si to strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá sa domnieva, že tento formálny krok prezidenta Petra Pellegriniho má v skutočnosti zakryť podstatu problému, ktorým je politické zneužívanie SIS a rozklad jej dôveryhodnosti. „Prezident sa sústreďuje na marginálnu epizódu, zatiaľ čo zásadné zlyhania vedenia SIS ostávajú bez vysvetlenia,“ vyhlásila SaS.
Falošná správa
Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) zdôraznila, že aktuálne disciplinárne konanie sa zúžilo na nepodstatný detail.
Prezident Pellegrini začal disciplinárne konanie voči šéfovi SIS za autonehodu
„Riaditeľ SIS verejne rozpráva o tom, že prekročil rýchlosť o štyri kilometre. Ale čo tá falošná správa o údajnom štátnom prevrate? Najprv sme počuli, že tu hrozil prevrat, potom zrazu, že to bol len slang a žiaden prevrat nebol,“ pripomenula Kolíková, podľa ktorej SIS poslúžila vláde na odvádzanie pozornosti.
Prezident podľa SaS nemôže tvrdiť, že o tom nevedel, pretože sa na neho obracali s podnetmi, a to nie len v súvislosti s dopravnou nehodou. „Toto, čo dnes vidíme, je len ukážkou toho, ako sa riaditeľ SIS stavia k vážnym veciam. Takýto človek nikdy nemal byť riaditeľom SIS,“ skonštatovala poslankyňa.
Rozklad SIS
Aj samotný prezident sa má podľa Kolíkovej právo hnevať, pretože bol oklamaný. Pripomenula, že keď Pellegrini menoval Gašpara do funkcie, vyjadril želanie, aby SIS nebola politicky zneužívaná. Teraz však aj prezident musí vidieť, že tomu tak nie je, myslí si poslankyňa.
Liberáli majú pre Pellegriniho dôležitú výzvu. Pochybení zo strany Pavla Gašpara už bolo veľa, tvrdí Gröhling – VIDEO
„SIS sa rozkladá aj zvnútra. Máme informácie o šikanovaní ľudí, vrátane prípadu pána Kulíka. Kapacity štátu neslúžia na ochranu občanov a bezpečnosti krajiny, ale na politické hry. Nechránia nás pred reálnymi hrozbami a vysielame signál, že našich partnerov máme niekde inde,“ dodala poslankyňa. SaS tak vyzvala prezidenta, aby konal zodpovedne, a aby sa riadne venoval všetkým podnetom, ktoré mu doručili.
Dopravnú nehodu podľa Gašpara zavinil druhý vodič, Pellegrini rozhodne o treste za rýchlosť – VIDEO
„Nie je to len o štyroch kilometroch. Dopravná nehoda dodnes nebola riadne prešetrená a nemáme žiadne výsledky. Nie je prípustné, aby riaditeľ SIS na verejnosti rozprával, kto je vinný a kto nie. Prezident musí konať,“ uzavrela Kolíková.