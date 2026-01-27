Prezident Pellegrini prijal slovenskú výpravu na zimné olympijské a paralympijské hry - VIDEO, FOTO

Slovenskí športovci, ktorí budú reprezentovať Slovensko na zimných olympijských a paralympijských hrách v Taliansku, zložili v Bratislave sľub do rúk prezidenta Petra Pellegriniho.
Hodnoty olympijského a paralympijského hnutia
Informuje o tom oficiálny web hlavy štátu, podľa prezidentského paláca sa títo športovci prihlásili k hodnotám olympijského a paralympijského hnutia a k záväzku reprezentovať svoju krajinu s hrdosťou a odhodlaním. Za všetkých sľub skladali sánkar Jozef Ninis a nevidiaca paralyžiarka Viktória Balážová.
Dosiaľ o tom len snívala. Šestnásťročná skokanka na lyžiach Kapustíková predsa len pôjde na zimnú olympiádu
„Vaša vlasť bude stále s vami. Budeme vám držať palce, fandiť vám, tešiť sa z vašich úspechov a azda budeme pre vás útechou aj vo chvíľach, keď sa všetko nevydarí podľa vašich predstáv,” povedal v príhovore prezident Pellegrini.
Do Talianska pôjde 52 slovenských športovcov, z nich je až 31 debutantov na olympijskom fóre
Zdôraznil tiež, že reprezentácia krajiny presahuje samotné športové výkony: „Či už sa vám podarí vyjsť na stupne víťazov, alebo nie, budete pre všetkých, a najmä pre mladú generáciu, pôsobivým príkladom a pôsobivým vzorom. Vaše životné príbehy potvrdzujú, že má zmysel popasovať sa aj s prekážkami a nikdy sa nevzdávať.“
Stretnutie národov
Vyzdvihol tiež širší rozmer olympijského hnutia. Pripomenul, že olympijské hry sú nielen vrcholným športovým podujatím, ale aj stretnutím národov. „Aj vy prispejete k tomu, že sa talianske Alpy stanú počas zimnej olympiády územím porozumenia a mieru. Buďte, prosím, hrdými nositeľmi tohto olympijského posolstva,“ odkázal slovenským reprezentantom.
Zároveň vyjadril ľútosť, že sa už vo svete nedodržiava tradícia zastavenia akýchkoľvek vojenských konfliktov počas trvania olympijských hier.
Slovenský paralympijský výbor schválil menoslov reprezentantov na paralympijské hry v Taliansku 2026
„Žiaľ, táto tradícia dnes už pravdepodobne nemá miesto v našich životoch, preto s ľútosťou budeme musieť skonštatovať, že počas olympijských hier, aj počas paralympijských hier, budú naďalej vo svete rinčať zbrane a umierať ľudia,“ povedal Pellegrini.
Na februárových zimných olympijských hrách bude Slovensko reprezentovať 53 športovcov, z toho 36 mužov a 17 žien. Predstavia v desiatich športoch a ich odvetviach. Až 32 členov výpravy absolvuje svoju olympijskú premiéru.
Výrazné zastúpenie bude mať Slovensko aj na zimných paralympijských hrách 2026, kde krajinu bude reprezentovať 29-členná výprava zložená z 24 parašportovcov a piatich zdravých navádzačov paraalpských lyžiarov.
Medzi paralympionikmi je päť športovcov so zrakovým a 19 s telesným znevýhodnením, pričom Slovensko bude zastúpené v piatich paralympijských športoch.