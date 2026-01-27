Pellegrini odovzdal poverovacie listiny novému vedúcemu Stálej misie Slovenskej republiky pri OSN v Ženeve – VIDEO

Prezident Peter Pellegrini v utorok v Prezidentskom paláci odovzdal poverovacie listiny novému vedúcemu Stálej misie SR pri OSN v Ženeve Fedorovi Rosochovi. Poverenie prichádza symbolicky krátko po tom, ako si Slovenská republika minulý týždeň pripomenula 33 rokov svojho členstva v Organizácii Spojených národov. Pellegrini očakáva, že Rosocha prispeje k tomu, aby sa Slovensko zapájalo do reformných procesov OSN.
Priority Slovenska
„Zároveň budete súčasťou presadzovania zámeru Slovenskej republiky získať post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN v rokoch 2028 – 2029 a pre našu kandidatúru do Rady OSN pre ľudské práva na roky 2032 – 2034,“ adresoval dezignovanému veľvyslancovi Slovenskej republiky.
Prezident zdôraznil aj priority Slovenska. „Podpora medzinárodného práva a tiež dôraz na ľudské práva patria medzi základné priority, ktoré Slovensko presadzuje aj na medzinárodnej scéne a ktoré vychádzajú aj z Programového vyhlásenia vlády SR,“ uviedol.
Súčasné výzvy
Súčasne zdôraznil, že Ženeva ako centrum medzinárodného diania poskytuje príležitosť spolupracovať s medzivládnymi aj mimovládnymi organizáciami, ktoré tu majú sídlo.
„Verím, že svoju misiu využijete na prospech Slovenska a jeho občanov. Zahraničná služba je v konečnom dôsledku službou občanom, spája sa so zodpovednosťou a kladie vysoké nároky nielen na vás, ale aj na vaše okolie a rodinu,“ dodala hlava štátu.
Pellegrini poukázal aj na súčasné výzvy. „Pokračujúca kríza multilateralizmu má zásadný vplyv na dôveryhodnosť, akcieschopnosť a v neposlednom rade aj rozpočtovú stabilitu medzinárodných inštitúcií, na čele s OSN. Slovenská republika sa pritom dlhodobo profiluje ako konštruktívny, dôveryhodný a zásadový partner na medzinárodnej scéne,“ poznamenal.