Naštrbí vzťah Fica a Orbána zákon o Benešových dekrétoch? Pre maďarskú opozíciu je to obrovský dar, z ktorého budú ťažiť pred voľbami, tvrdí odborník - ROZHOVOR

Podľa novely Trestného zákona, ktorá reguluje popieranie mierového usporiadania po druhej svetovej vojne, hrozí šesťmesačný trest odňatia slobody tým, ktorí spochybňujú Benešove dekréty. Ide jednoznačne o nepremyslený a unáhlený krok, hodnotí v rozhovore politológ a novinár denníka Új Szó,Géza Tokár.
Hoci sa vláda Roberta Fica rozhodla v rámci novely Trestného zákona predložiť prílepok – nový trestný čin spochybňovania Benešových dekrétov – ako reakciu na vyhlásenia opozičného Progresívneho Slovenska (PS), zasadila tým však úder najmä na maďarskú komunitu. Bola táto novela zákona podľa vášho názoru unáhleným krokom vlády?
Myslím si, že to bol jednoznačne nepremyslený, unáhlený krok. Z hľadiska politickej racionality je do istej miery pochopiteľné, že Ficova vláda považovala za dobrý nápad zmenou Trestného zákona otvoriť nový front proti Progresívnemu Slovensku, nepremýšľali však o tom, aké budú ďalšie dôsledky takéhoto kroku.
Prípad Benešových dekrétov má totiž pre Maďarov na Slovensku osobitný význam. Existuje veľa rodín, kde je živá spomienka na deportácie Maďarov do českých zemí a vysídlenie do Maďarska, keďže boli vysídlení ich starí otcovia a staré mamy, prastarí rodičia, či vzdialení príbuzní (tí sa potom buď vrátili, alebo tam uviazli natrvalo); rodinné majetky boli stratené. Ten maďarský politik na Slovensku, ktorý sa o tejto téme neodváži hovoriť, popiera vlastnú minulosť.
Existujú obavy, že nový zákon, ktorý za spochybňovanie Benešových dekrétov udeľuje trest odňatia slobody na šesť mesiacov, poškodí slovensko-maďarské vzťahy. Aká je odvtedy nálada v maďarskej komunite na Slovensku? Ako hodnotia tento zákon bežní občania maďarskej národnosti?
Líši sa to pravdepodobne v závislosti od temperamentu. Niektorí to považujú za obzvlášť dôležitú tému, zatiaľ čo iní sú ňou menej pobúrení. Nepochopenie je však všeobecné. Skutočnosť, že štát chce uzavrieť nejakú tému miesto dialógu hrozbou väzenia, je znakom slabosti. A veľa ľudí má z toho či z onoho dôvodu problémy so štátom, a v týchto záležitostiach očakávajú od štátu právnu nápravu, pochopenie a nie vyhrážky.
Prečo sa podľa vášho názoru Progresívne Slovensko rozhodlo otvoriť takú citlivú tému akou sú Benešove dekréty, ktorá môže zmiasť dokonca aj ich vlastných, slovenských voličov? Vyťahovanie maďarskej karty bolo totiž doteraz typické najmä pre nacionalistické strany…
Progresívne Slovensko sa v rámci svojho výjazdu na južnom Slovensku snažilo nájsť také témy, ktoré by mohli oslovili maďarskú komunitu, tak sa mohlo zaradiť medzi ich vytýčené ciele zastavenie konfiškácií pozemkov s odvolaním sa na Benešove dekréty.
Je to krok vpred v tom zmysle, že s touto témou sa doteraz žiadna slovenská politická strana nezaoberala, presadzovala ju iba Maďarská aliancia a jej predchodcovia (no o ich názor sa nikto zvlášť nezaujímal). Myslím si, že ani strana PS nečakala to, aké procesy tento krok rozpúta, ale vývoj udalostí im hrá do karát: nie preto, že kvôli tomu, čo sa stalo, by mali teraz obzvlášť veľký počet nových maďarských voličov, ale preto, že kvôli chybe vlády sa podarilo úplne oddeliť Maďarskú alianciu od Roberta Fica.
Nový trestný čin popierania mierového usporiadania po druhej svetovej vojne prebudila aj spiacu Maďarskú alianciu. Strana sa totiž prvýkrát za posledné dva roky (t. j. od parlamentných volieb a vzniku Ficovej vlády) otvorene vyjadrila k nejakej téme. Doteraz sa politici Maďarskej aliancie držali v úzadí a nevyjadrovali názor s odôvodnením, že sa nechcú stavať ani na stranu vlády, ani na stranu opozície. Myslíte si, že tento „tichý režim“ bol dobrým rozhodnutím od vedenia strany, a prečo sa doteraz nechceli vyjadriť ráznejšie, napríklad v otázke vlaňajšej novely Ústavy SR alebo v iných otázkach zahraničnej či domácej politiky?
Maďarská aliancia je v zvláštnej situácii, pretože vďaka dobrému vzťahu medzi Viktorom Orbánom a Robertom Ficom nemohli vládu príliš ostro kritizovať, no zároveň nesúhlasili s mnohými liberálnejšími cieľmi slovenskej opozície. Súčasne slovenská politika je tak rozdelená, že už aj byť „v strede“ má negatívny dopad u časti voličov.
Strana popravde nemala skutočnú dobrú voľbu, pohybovala sa na nútenej trajektórii, a aj teraz ju vymanili z tejto situácie len vonkajšie okolnosti. V rámci slovenskej spoločnosti je typické, že maďarská strana s témou Benešových dekrétov môže vyhrať a súčasne aj prehrať. Vyhrať preto, že sa zviditeľnia pre ostatné opozičné strany, prehrať preto, že časť maďarských voličov sa stavia proti spolupráci s Progresívnym Slovenskom. Výsledky prieskumov verejnej mienky ukážu, ktorá skupina je väčšia.
Predseda Maďarskej aliancie László Gubík sa nedávno zúčastnil opozičných protestov v Bratislave. Gubík stál na tribúne s lídrami takých politických strán, ktorí zastupujú progresívnu, liberálnu politiku a považujú maďarskú stranu Fidesz a samotného maďarského premiéra Viktora Orbána za svojho otvoreného nepriateľa. Ako môže Maďarská aliancia tento krok odkomunikovať konzervatívnym maďarským voličom, a aké boli reakcie na Gubíkov krok?
V strane nie sú kvôli tomu žiadne významnejšie hádky. Myslím si, že na jednotu Maďarskej aliancie budú oveľa viac vplývať výsledky strany v komunálnych voľbách ako takáto abstraktná téma. Medzi ich sympatizantami sú takí, ktorí sú z tohto kroku sčasti zmätení, sčasti nadchnutí, keďže existuje pomerne veľká skupina Maďarov na Slovensku, ktorá nezabudla na vládu Roberta Fica medzi rokmi 2006 a 2018 a na viacero incidentov z tohto obdobia (napr. prípad Hedvigy Malinovej, zbitie maďarských futbalových fanúšikov v Dunajskej Strede, odopretie vstupu na Slovensko pre bývalého maďarského prezidenta Lászlóa Sólyoma, či znemožnenie dvojitého občianstva).
KDH varuje pred otváraním Benešových dekrétov, odmieta aj návrh SaS o nadradenosti práva Únie
Pokiaľ sa Gubík bude snažiť manévrovať a otvorene sa neujme vlajkových liberálnych tém, má šancu vyhnúť sa u Maďarov veľkému pobúreniu. To, že stál na jednom pódiu so slovenskou opozíciou automaticky neznamená, že Maďarská aliancia je liberálna strana. Táto dilema je v istom zmysle podobná prípadu KDH, ktorá strana sa s progresívcami tiež vo všetkom nestotožňuje, ale dali jasne najavo, že sa považujú za súčasť opozície a zatiaľ to nespôsobilo ich pád.
Maďarský Fidesz je strategickým partnerom Maďarskej aliancie. Robert Fico má dobré vzťahy s Viktorom Orbánom. V tejto súvislosti sa vynára otázka, prečo sa Maďarská aliancia a László Gubík nesnažia nadviazať dobré vzťahy skôr s vládnymi stranami, ale naopak, zdá sa, že si radšej predstavujú budúcu spoluprácu so slovenskou liberálnou opozíciou, ktorá je ideologicky úplne na opačnej strane.
Myslím si, že tieto gestá boli spravené zo strany Maďarskej aliancie. Koniec koncov strana prispela k vymenovaniu vládneho splnomocnenca pre národnostné menšiny, príliš nahlas nekritizovala iné vládne opatrenia (ako napríklad obmedzenia týkajúce sa zahraničných fondov), bola veľmi opatrná vo svojej kritike v súvislosti s Fondom na podporu kultúry národnostných menšín (KULT MINOR), a v citlivých otázkach vždy naliehala na rokovania namiesto konfliktov. Avšak v súvislosti s trestaním spochybňovania Benešových dekrétov, ktorý zákon už nadobudol účinnosť, sa už jednoducho rokovať nedá – ako by sa to mohlo urobiť vo vzťahu k zákonu, ktorý bol už prijatý?
Témy nového trestného činu spochybňovania Benešových dekrétov na Slovensku sa okamžite chytil aj líder maďarskej opozície Péter Magyar (TISZA), ktorý v otvorenom liste Robertovi Ficovi protestoval proti tomuto zákonu. Ako hodnotíte tento krok, a či to môže poškodiť vzťah medzi slovenskou a maďarskou vládou? Respektíve, či bude mať táto otázka vplyv na nadchádzajúce voľby v Maďarsku?
Péter Magyar a samotná maďarská opozícia dostali od Roberta Fica obrovský dar, keďže môžu zaujať stanovisko k otázke Maďarov žijúcich za hranicami bez akejkoľvek osobitnej zodpovednosti, a súčasne môžu hovoriť to, čo väčšina maďarskej spoločnosti považuje za spravodlivý postoj. Medzitým sú strana Fidesz a maďarská vláda oveľa opatrnejší, pretože nechcú narušiť dobré vzťahy so Slovenskom.
Myslím si, že „napínanie ramien“ opozičnej strany TISZA smerom ku Slovákom je skôr póza a politický odkaz, a nie konkrétny akčný plán. O mesiac si na to verejnosť ani nespomenie, budú dôležitejšie témy. Viktorovi Orbánovi to však spôsobí škody na imidži, pretože odkaz maďarskej vlády smerom k maďarskej verejnosti doteraz znel tak, že budú chrániť záujmy Maďarov za hranicami – a to sa pri aktuálnej téme Benešových dekrétov zjavne nestalo.