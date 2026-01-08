Fico a Babiš sa dohodli na obnove spoločných rokovaní vlád, obrovskú pozornosť venovali viacerým témam – VIDEO, FOTO

Slovensko a Česká republika budú pokračovať vo formáte spoločných rokovaní vlád. Dohodli sa na tom vo štvrtok na spoločnom stretnutí v Bratislave premiér Robert Fico a český predseda vlády Andrej Babiš, ktorý je na svojej prvej oficiálnej návšteve Slovenskej republiky po uvedení do funkcie.
Prvé by malo byť 31. marca v Česku. Spoločné rokovania vlád prerušila predošlá vláda Petra Fialu na jar 2024. Medzičasom budú českí ministri chodiť na Slovensko a budú si s rezortnými kolegami vymieňať informácie.
„Ako predsedajúca krajina Slavkovského formátu chceme v čo najkratšom čase zvolať stretnutie českého premiéra a rakúskeho spolkového kancelára na území Slovenska, pretože 12. februára máme veľmi dôležitý neformálny samit, ktorý sa bude týkať aj konkurencieschopnosti, a chceme hovoriť spoločne o témach, ktorým sme dnes venovali obrovskú pozornosť,“ dodal Fico.
Pôžičky vzájomnej dôvery
Slovensko zároveň preberá 1. júla 2026 predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4), pričom podľa Fica budeme mimoriadne aktívni a urobíme všetko pre to, aby V4 opätovne nabrala na sile, ktorú mala v minulosti. „Súčasne v plnej miere akceptujem, že v apríli sa konajú v Maďarsku parlamentné voľby a je celkom prirodzené, že dynamika vo vnútri V4 je týmto významným vnútropolitickým faktorom v Maďarsku ovplyvňovaná,“ podotkol.
Štvrtkové stretnutie podľa Fica potvrdilo, že slovensko-české vzťahy sú pôžičkami vzájomnej dôvery. Ako povedal, s českým premiérom si urobili „inventúru“ toho, kde sa momentálne nachádzajú a čo ich všetko v najbližšom období ešte čaká. Babišovi sa poďakoval za starostlivosť za slovenských študentov a všetkých Slovákov, ktorí pracujú v Českej republike. Hovorili o spolupráci v rámci EÚ, energetike, emisných povolenkách, bývaní, ale aj o kultúrnych projektoch.
Dôležité územie pre tranzit plynu
Fico zdôraznil, že ČR bude pre Slovensko veľmi dôležitým územím pre tranzit plynu na Slovensko. Príslušní ministri sa budú venovať projektom v tejto oblasti na avizovanom spoločnom zasadnutí vlád. Fico tiež navrhol, aby na tomto zasadnutí podpísali memorandum o prehĺbenej spolupráci medzi SR a ČR, pretože „naša spolupráca si vyžaduje strategický charakter„.
Český premiér Andrej Babiš to víta. Podľa svojich slov sa teší, že nadviaže na spoluprácu so slovenskou vládou z minulosti. Spoločná debata s Ficom bola podľa neho veľmi konkrétna. Zdôraznil, že Česká republika je pripravená pomôcť Slovensku vo chvíli, keď k nám prestane prúdiť plyn z Ukrajiny. „Samozrejme, pomôžeme radi. 75 rokov sme mali spoločný štát a Slovensko je pre nás absolútnou prioritou,“ povedal Babiš.