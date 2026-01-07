Nepošlem na Ukrajinu žiadneho slovenského vojaka, reaguje Fico na kritiku opozície – VIDEO

Premiér Robert Fico podľa vlastných slov tisícíkrát opakuje, že nepošle na Ukrajinu žiadneho slovenského vojaka. Reagoval tak vo zverejnenom videu na kritiku z radov opozície, že sa Slovensko nezúčastnilo na zasadnutí takzvanej „koalície ochotných“ v Paríži. Premiér tiež pripomenul, že Slovensko sa nepodieľa na ďalšej pôžičke pre Ukrajinu v hodnote 90 miliárd eur. „Akékoľvek vojnové pôžičky slúžia len na predlžovanie vojnového utrpenia na Ukrajine,“ vyhlásil Fico.
Zároveň znovu zopakoval, že Ukrajine už nedarujeme žiadne zbrane. Vie si však predstaviť účasť SR na monitorovaní prípadnej mierovej dohody. „Alebo prímeria, ak sa na ňom bojujúce strany vôbec niekedy dohodnú,“ uviedol Fico.
Premiér tiež zdôraznil, že pred „koalíciou ochotných“ uprednostňuje bilaterálnu spoluprácu s Ukrajinou na báze rokovaní vlád. „Cieľom je civilná spolupráca, energetické a dopravné prepojenia, pomoc s elektrinou či plynom, humanitárna pomoc – napríklad odmínovavacie stroje,“ povedal Fico a doplnil, že Slovensko nepodľahlo bruselskej politike jediného správneho názoru. „Ktorá zabíja demokraciu v nevídanom rozsahu,“ dodal predseda vlády.