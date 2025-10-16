Pellegrini by mal podľa SaS disciplinárne riešiť šéfa SIS Pavla Gašpara, Kolíková podala podnet

Opozičná strana SaS podala podnet prezidenti Petrovi Pellegrinimu na začatie disciplinárneho konania voči riaditeľovi Slovenskej informačnej službyPavlovi Gašparovi. Ako pre médiá povedala poslankyňa Mária Kolíková, dôvodom je Gašparova autonehoda, ale aj iné skutočnosti. Pripomenula pritom, že napríklad existuje podozrenie, že Gašparov otec, podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) má informácie o činnosti SIS,
„Už len toto by malo zdvihnúť prezidenta zo stoličky,“ povedala Kolíková. Tiež poukázala na nevyjasnené majetkové pomery Pavla Gašpara, na ktoré by sa podľa nej mal prezident pýtať. „Ja spomeniem aj tetovanie s mafiánskou tematikou, a teraz nemyslím otca,“ skonštatoval Kolíková s poukazom na to, že Pavol Gašpar má vytetovanú podobizeň herca Roberta Duvalla v úlohe člena mafiánskeho klanu CorleonovcovToma Hagena z filmu Krstný otec.
Kritizuje tetovanie aj majetkové priznanie
„Naozaj žiadny príslušník žiadnych bezpečnostných zložiek by nemohol statočne nosiť na sebe a hrdiť sa tým, že má takéto tetovanie na sebe,“ vyhlásila poslankyňa. Doplnila, že používanie vozidla, ktoré Gašpar neuviedol v majetkovom priznaní tiež nie je možné brať na ľahkú váhu.
Kolíková zároveň zdôraznila, že prezident je disciplinárnym orgánom. „A je zrejmé aj z posledných výrokov pána prezidenta, aj z posledných tlačových vyhlásení, ktoré mal, je zrejmé, že zjavne si tohto priestoru a svojich právomocí, ktoré má, nie je úplne vedomý. Tak si ho dovoľujeme upovedomiť,“ doplnila Kolíková.
SaS chce mimoriadnu schôdzu parlamentu
Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) ešte v pondelok 13. októbra avizovala, že chce zvolať mimoriadnu chôdzu parlamentu, na ktorej by vládu a prezidenta Petra Pellegriniho vyzvali k odvolaniu Pavla Gašpara z postu riaditeľa Slovenskej informačnej služby.
Liberáli majú nové informácie o nehode Pavla Gašpara, chcú zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu – VIDEO
Prezident SR Peter Pellegrini v nedeľňajšej diskusnej relácii TA3 V politike uviedol, že so šéfom SIS Pavlom Gašparom sa stretol a hovorili aj jeho dopravnej nehode. Riaditeľ SIS má aj naďalej dôveru hlavy štátu, stratil by ju, ak by zlyhala tajná služba. „Ako prezidenta ma nezaujíma, kto má čo vytetované na ruke, pokiaľ to nie sú hákové kríže. Počas nehody nebol ani pod vplyvom drog,” povedal Pellegrini.
Šéf SIS Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody v lokalite pod Zoborom v Nitre. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne. „Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania,“ doplnil. Gašpar pri nehode zdemoloval dopravnú značku.