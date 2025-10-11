Bratovi zničili život, kariéru aj povesť a dnes sa tvária, že no, bola taká doba. To čo je za postoj? - pýta sa Pčolinský a čaká ospravedlnenie VIDEO

Bývalý predseda parlamentu Peter Pčolinskýprehovoril o náročnom období, keď bol jeho brat – exšéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský v kolúznej väzbe.
Za bývalej vlády komando NAKA násilím vtrhlo nadránom do bytovky vtedajšieho riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Dôvodom zásahu mali byť údajné podozrenia z korupcie. Verejnosť videla v priamom prenose ako Pčolinský skončil v putách, strávil pol roka vo väzbe, až napokon prišiel verdikt Špecializovaného trestného súdu, ktorý Pčolinského oslobodil spod obžaloby. „Rodinní príslušníci to prežívali zle, ale keďže niekto musel fungovať s chladnou hlavou, tak som to bol ja,“ hovorí v reakcii Peter Pčolinský.
Bývalý podpredseda parlamentu kritizoval, že keď jeho bratovi – Vladimírovi Pčolinskému zrušila Generálna prokuratúra SR podľa paragrafu 363 obvinenie, viaceré média ako aj vtedajší koaliční partneri – SaS, OĽaNO a ďalší, túto vec prezentovali spôsobom, že generálny prokurátor Maroš Žilinka zneužil paragraf 363 a oslobodil Pčolinského.
„Ľudia stále nerozumejú tomu – a ja by som bol rád, keby si to už konečne zapamätali – že paragraf 363 znamená to, že vrátite vec do prípravného konania. Teda v prípade môjho brata sa stalo, že vec sa vrátila do prípravného konania, čiže vyšetrovateľovi, ktorý musel doplniť ďalšie veci a bola normálne podaná obžaloba. A ten prípad skončil na súde, tak ako to všetci požadovali, vrátane nás,“ povedal Pčolinský v rozhovore pre agentúru SITA.
„My sme celý čas hovorili, že sa tešíme na ten súd. Na to dokazovanie, že sa tešíme. A to dokazovanie na súde dopadlo tak, že brat bol v plnom rozsahu oslobodený spod obžaloby a ukázal sa presný opak,“ skonštatoval ďalej.
Pocit bezmocnosti
Expolitik prehovoril aj o náročnom období, keď bol jeho brat, Vladimír Pčolinský v kolúznej väzbe. „Nebolo to jednoduché obdobie, pretože sme vedeli, že je tam neprávom. Nemôžete urobiť nič, môžete sa aj na hlavu postaviť, môžete predkladať neviem koľko dôkazov. Viete, to boli momenty, keď vy na súde, ktorý rozhoduje o väzbe, predložíte nejaké listinné dôkazy a sudca vám povie, že na dokazovanie bude čas vo väzbe. Odchod. A čo máte robiť? Môžete sa aj na hlavu postaviť,“ povedal v rozhovore bývalý podpredseda parlamentu.
Pčolinský kritizoval aj médiá, ktoré celé roky vytvárajú o daných osobách obraz ako o nejakom zločincovi, či pomaly ako o vrahovi. „Ten váš obraz je jednoducho celý zašpinený, vyliali sa vedrá špiny. A čo myslíte, ospravedlní sa niekto po tom rozhodnutí súdu? Nič sa neudialo, všetci boli ticho,“ vyčítal Pčolinský.
A prečo chceli v tom čase jeho brata odstaviť? „Je to úplne jednoduché, pretože si robil až príliš dobre svoju robotu a v tom čase – veď to bolo aj zverejnené – Slovenská informačná služba zistila, že jedna zo záujmových osôb z kriminálneho prostredia sa stretáva s vyšetrovateľmi a s kajúcnikmi a úkolujú kajúcnikov, akým spôsobom majú vypovedať cez tú osobu,“ vysvetľoval Pčolinský s tým, že boli k dispozícii aj legálne odposluchy, ktoré sa poslali príslušným orgánom. „V podstate, namiesto toho, aby si urobili poriadok vo vlastných radoch, tak urobili poriadok s mojím bratom, že tak oni o nás vedia, tak ho upratali,“ skonštatoval.
Vyliali sa vedrá špiny
Podľa slov Pčolinského je to bohužiaľ súčasť politiky, že politik musí rátať aj s takými vecami, že ho obvinia z vecí, ktoré nie sú pravdivé a to obvinenie zo seba nezmyje ani o desať rokov. „Aj keď to máte zo súdu, aj keď to máte de iure na papieri v rozsudku, čas ľudí stále bude hovoriť, že no ale v tom Denníku N písali, že vy ste zločinci, tak ste zločinci. Čo urobíte? Nič,“ poznamenal ďalej.
Bývalý podpredseda parlamentu sa sťažoval aj na to, že dodnes mu na sociálnych sieťach niektorí komentujú štýlom, že jeho rodina je akási mafia, že jeho brata oslobodila 363-ka, alebo že mali nakradnúť svoj majetok.
„Mne sa už ani nechce obhajovať a vyvracať, mňa to už nebaví. Po tých rokoch však nech si píšu, čo chcú, ja viem, aká je pravda. Dnes máme rozhodnutie súdu a ako rozhodne Najvyšší súd to ja neviem, ale v podstate na tom súde sa ukázalo pri tom dokazovaní, aká je pravda. Ale už tú špinu zo seba nezmyjete,“ skonštatoval Pčolinský.
Kolíková hovorí o vyvodení zodpovednosti
Strana SaS na čele s exministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou a Alojzom Hlinom dnes kritizujú šéfa SIS Pavla Gašpara, že aký signál vysiela do zahraničia jeho tetovanie, ale aký signál mohlo vysielať teatrálne zatknutie šéfa SIS a vojna v polícii za ich éry?
Kolíková na otázku reagovala slovami, že za ich vlády sa vyvodzovala tá zodpovednosť. „Stalo sa, že títo riaditelia boli postavení mimo službu. To znamená, že my sme vyslali jednoznačne signál, že sú tam ľudia vo vedení v koho môžete mať dôveru, lebo keď sa takéto niečo ukáže – aj keď len podozrenie, obvinenie a ešte nebola preukázaná žiadna vina – tak ten človek nemôže viesť SIS,“ vysvetľovala exministerka spravodlivosti.
Na otázku, či teda bolo za ich éry správne dať šéfa SIS ihneď do kolúznej väzby už len pri nejakom podozrení, Kolíková reagovala slovami: „Keď vtedy boli pochybnosti, bola vyvodená zodpovednosť. Zahraniční partneri mohli vidieť, že keď k tej osobe boli pochybnosti, nebol vo vedení. Keď sa pýtate na to, či trestný proces ohľadom pána Pčolinského bol v poriadku, to je úplne iná otázka“.
Video: Kolíková hovorí o tom, či bolo správne poslať Pčolinského do kolúznej väzby:
Na slová Kolíkovej kriticky reagoval Peter Pčolinský. „Oni vtedy na to išli spôsobom, že veď ho zadržme, dajme ho do väzby. Keď je nevinný, tak sa to na súde ukáže. Ale veď počkajte, takto nemôže fungovať spravodlivosť, že najprv ťa zavrieme, a keď sa na súde ukáže, že si nevinný, tak nič sa nedeje, že prepáč. Veď oni mu (pozn.red. – Vladimírovi Pčolinskému) zničili kariéru, zničili mu povesť, zničili mu život. Veď si zoberte, že on bol vo vrcholnej štátnej funkcii…A dnes sa tvária, že no, to bola taká doba. Akože prepáčte, to je čo? To čo je za postoj?“ nešetril kritikou Pčolinský na adresu bývalých koaličných partnerov aj príslušných orgánov.
„Viete, oni vtedy išli metódou, že zavrieme koho sa len dá a uvidíme, kto sa prizná. Keď si spomeniete, že koľko ľudí bolo zadržaných a koľko reálne, ale naozaj reálne (a teraz nehovorím o dohodách o vine a treste, kde boli dovydieraní v tých väzbách, však chodili za nimi vyšetrovatelia a im tam rozprávali, že neuvidí svojho syna najbližších 20 rokov alebo že zavrú ich ženu a podobné veci); zoberte si, že kto bol právoplatne odsúdený?“ pýtal sa Pčolinský.
Pripomenul, že z vrcholných funkcionárov bol reálne odsúdený len bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a jeden policajt. „Po toľkých rokoch je výsledok čo? Dokopy že nič! A v podstate ľudia ako Kolíková sa oháňajú tým, že koľkí sa priznali. No, ale oni sa priznali pod nátlakom a urobili dohody o vine a treste,“ upozornil tiež Pčolinský.