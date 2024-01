Pellegrini prekvapil priznaním, čím chcel byť ako dieťa. Jeho vysnívané povolanie vás šokuje! (video)

Ako slávil Silvestra? Čím chcel byť ako dieťa? Čo je jeho najobľúbenejšie jedlo? Predseda parlamentu a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini odpovedal na zvedavé otázky svojich fanúšikov.

Pellegrini viacerých prekvapil priznaním, o akom povolaní sníval ako dieťa. „Chcel som byť rušňovodič a ešte veľa rokov to bolo u mňa jediné vysnívané zamestnanie. Mám pred tým dodnes veľký obdiv,“ uviedol Pellegrini vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. „Železnice vo všeobecnosti ma extrémne bavia,“ podotkol ďalej.

Štvornohý parťák

O lídrovi Hlasu je známe, že rád trávi čas prechádzkami so svojím štvornohým parťákom Gerym. Jeho sledovateľov zaujímalo, akú povahu a temperament má jeho pes Gery, ktorý, ako politik prezradil, oslávi 29. januára dva roky.

„Vyrástol z neho jeden dobrý parťák, pokojný pes, ktorý nie je útočný, nebije sa s druhými psami. Presne taký je, ako som si ho predstavoval. Vie byť doma, vie byť v práci, vie byť medzi ľuďmi, fakt skvelý s dobrou povahou,“ nešetril chválou Pellegrini na adresu svojho štvornohého kamaráta, ktorý je plemenom švajčiarsky salašnícky pes.

Decentný Silvester

Viacerých zaujímalo, ako slávil predseda parlamentu Silvestra. „S priateľmi na Slovensku, ale veľmi tak komorne, pretože hneď 1. januára ráno som už mal svoje povinnosti. Bol som na svätej omši v Dóme sv. Martina a večer v Slovenskej filharmónii na novoročnom koncerte,“ hovorí Pellegrini.

Politik v tejto súvislosti tiež prezradil, aké je jeho obľúbené jedlo. „Samozrejme sú to halušky, to je jedno či sú s bryndzou, alebo so syrokrémom, alebo s tvarohom, či s kyslou kapustou. No a najlepšie dakedy od starej mamy, a teraz samozrejme od mamy,“ odpovedal politik.

Novoročné predsavzatie

„Minulý rok som mal predsavzatie, aby som sa udržal v dobrej psychickej a fyzickej kondícii. To sa mi, myslím, v celku podarilo. Na rok 2024 by som si želal, aby som medzi ľudí čo najviac priniesol pozitívnu energiu, úsmev, radosť,“ reagoval Pellegrini na otázku, či má nejaké novoročné predsavzatie.

„A hlavne dúfam, že budeme môcť byť nositeľom dobrých správ, toho všetkého, čo pre ľudí bude robiť táto vláda, a že atmosféra na Slovensku sa bude postupne upokojovať a ukľudňovať, a že ľuďom sa znovu bude žiť o niečo lepšie ako v roku predchádzajúcom,“ uviedol predseda parlamentu.