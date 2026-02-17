Pavel nevníma ako spravodlivé vylúčiť ukrajinského športovca z olympiády pre prilbu s obeťami vojny

Prezident sa vyjadril aj k otázke účasti ruských a bieloruských športovcov na medzinárodných podujatiach vrátane olympijských hier.
Petr Pavel
Český prezident Petr Pavel. Foto: archívne, SITA/AP
Český prezident Petr Pavel považuje rozhodnutie o vylúčení ukrajinského športovca Vladyslava Heraskevyča zo súťaže na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo za nespravodlivé. Dôvodom sankcie bola prilba s podobizňou obetí vojny na Ukrajine, ktorú organizátori vyhodnotili ako porušenie pravidiel o politickej neutralite.

„Nevnímam to ako spravodlivé rozhodnutie, pretože tu nejde o politickú propagandu, ktorá by mohla kohokoľvek urážať. Ide o vyjadrenie rešpektu,“ uviedol český prezident v rozhovore pre web odkryto.cz. Podľa neho by sa rovnakou logikou dalo spochybňovať aj pripomínanie historických osobností.

Vlastná skúsenosť

V tejto súvislosti pripomenul vlastnú skúsenosť z olympijského festivalu v Českých Budějoviciach. „To by sme v podstate rovnako mohli kritizovať napríklad to, keď som včera videl na olympijskom festivale v Budějoviciach hráčov Motoru s dresmi, na ktorých majú Gabčíka s Kubišom… Ja to takto určite nevnímam. Myslím si, že tu mohol olympijský výbor urobiť gesto a brať to ako rešpekt,“ povedal Pavel s odkazom na československých parašutistov, ktorí uskutočnili atentát na Reinharda Heydricha počas druhej svetovej vojny.

Prezident sa vyjadril aj k otázke účasti ruských a bieloruských športovcov na medzinárodných podujatiach vrátane olympijských hier. Podporil doterajší postoj olympijského hnutia, ktoré obmedzilo ich štart po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

Správny krok

„Považujem to za správny krok olympijského výboru a aj keď sú tlaky, aby bola umožnená účasť ruských a bieloruských športovcov nielen na olympijských hrách, ale na rôznych majstrovstvách alebo napríklad aj na Dakare. Myslím si, že je dobré aj z hľadiska dôveryhodnosti vo svete, z hľadiska pravidiel a hodnôt dodržať to, že štát, ktorý vedie agresívnu vojnu proti inému štátu, by sa nemal zúčastňovať na olympijských hrách,“ zdôraznil.

Zároveň pripomenul, že Rusko podľa neho dlhodobo nerešpektuje medzinárodné právo. „A vzhľadom na to, že Rusko dlhodobo nerešpektuje medzinárodné právo a vojna na Ukrajine už trvá dlhšie, než trvala druhá svetová vojna na východnom fronte, myslím si, že toto opatrenie by malo zostať v platnosti až do vyriešenia tohto konfliktu a uzavretia nejakého mieru,“ dodal český prezident.

