Ukrajinský vlajkonosič Heraskevyč je hrdý na silu svojej krajiny na ZOH 2026

Vladyslav Heraskevyč ponesie ukrajinskú vlajku a ukazuje odolnosť svojej vlasti počas ZOH v Taliansku.
Vladyslav Heraskevyč
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevych počas pretekov Svetového pohára 2025/2026 v nemeckom Altenbergu. Foto: Robert Michael/dpa via AP
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč vyjadril hrdosť, že na ZOH 2026 v Taliansku môže reprezentovať svoju krajinu. Jeho cieľom je ukázať svetu, že Ukrajina, hoci sužovaná vojnou, stále stojí pevne.

Dvadsaťsedemročný Heraskevyč bude spolu s rýchlokorčuliarkou Jelizavetou Sydorkovou vlajkonosičom 46-člennej ukrajinskej výpravy na piatkovom otváracom ceremoniáli podujatia. Heraskevyča čakajú už tretie ZOH, predtým súťažil aj v Pjongčangu 2018 a Pekingu 2022.

„Je to veľká česť pre mňa, ale aj pre Ukrajinu v týchto ťažkých časoch. Verím, že je to silný symbol pre Ukrajinu, že stále stojíme pevne a sme medzi najlepšími národmi napriek prebiehajúcej vojne,“ povedal Heraskevyč.

Rodák z Kyjeva bude môcť počas súťaže počítať so svojím otcom, ktorý je jeho tréner, a so svojou mamou, ktorá už Ukrajinu opustila. Nie je však isté, či sa jeho ďalší príbuzní budú môcť pozerať na jeho sprievod ako vlajkonosiča. „Dúfam, že budú môcť sledovať ceremoniál, ak bude elektrina, pretože situácia je veľmi ťažká, v Ukrajine je veľa výpadkov prúdu,“ uviedol športovec.

Heraskevyč na MS 2025 v Lake Placid skončil štvrtý a verí, že v sobotu 13. februára v Cortine d’Ampezzo má šancu získať medailu. „Bol som veľmi blízko, takže naším cieľom je získať medailu a verím, že to dokážeme,“ dodal.

Na ZOH v Pekingu si tento športovec vyslúžil pozornosť, keď krátko pred ruskou inváziou zdvihol transparent s nápisom „No war“ (Žiadna vojna).

