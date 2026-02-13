Zelenskyj kritizuje vylúčenie Ukrajinca z olympiády, MOV vraj hrá do kariet agresorom

Vladyslav Heraskevyč dostal zákaz štartu na ZOH 2026, pretože trval na tom, že bude súťažiť s prilbou zobrazujúcou ukrajinských športovcov a športovkyne zabitých od ruskej invázie v roku 2022.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ostro odsúdil rozhodnutie vylúčiť skeletonistu Vladyslava Heraskevyča zo zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo po tom, čo odmietol zložiť prilbu s portrétmi obetí vojny. Podľa Kyjeva ide o krok, ktorý pomáha ruskej agresii.

Heraskevyč dostal zákaz štartu na ZOH 2026, pretože trval na tom, že bude súťažiť s prilbou zobrazujúcou ukrajinských športovcov a športovkyne zabitých od ruskej invázie v roku 2022. Gestá politického charakteru sú však podľa Olympijskej charty na športoviskách zakázané.

Športovec „nedodržal usmernenia MOV“

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) uviedol, že športovec „nedodržal usmernenia MOV k prejavom športovcov“ a rozhodnutie o diskvalifikácii prijala porota Medzinárodnej bobovej a skeletonovej federácie, keďže prilba údajne nebola v súlade s pravidlami.

Je však veľmi diskutabilné, či pripomienka obetí, z ktorých mnohí boli dokonca kamaráti Heraskevyča, je skutočne gestom politického charakteru.

Zelenskyj reagoval ostro. „Olympijské hnutie by malo pomáhať zastaviť vojny, nie hrať do rúk agresorom,“ napísal na sociálnych sieťach. Heraskevyča označil za symbol odvahy a dodal, že „dôstojnosť má väčšiu hodnotu než akákoľvek medaila“.

Snaha o kompromis

MOV tvrdí, že sa snažil nájsť kompromis – povolil by čiernu pásku na ruke a nosenie prilby mimo samotnej súťaže a v mixzóne po pretekoch. Športovec však všetky návrhy odmietol. „Toto je cena našej dôstojnosti,“ odkázal na platforme X pri zverejnení fotografie prilby.

Heraskevyč sa proti diskvalifikácii odvolal na Športovom arbitrážnom súde (CAS) v Lausanne. Prezidentka MOV Kirsty Coventryová sa s ním ešte pred súťažou osobne stretla v Cortina d’Ampezzo a snažila sa ho presvedčiť, aby ustúpil. Po neúspešnom rozhovore priznala, že pravidlá majú chrániť neutralitu a bezpečné prostredie pre všetkých športovcov.

Rozhodnutie vyvolalo rozhorčenie aj medzi ukrajinskými fanúšikmi na mieste. Pripomínajú, že mená a tváre na prilbe patria skutočným ľuďom, ktorí zahynuli v prebiehajúcej vojne, ktorá už zničila celé mestá a vyhnala z domovov milióny ľudí.

