Ukrajinec Heraskevyč pripomenul obete vojny. Na tréningu jazdil s prilbou zobrazujúcou padlých krajanov

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč trénoval v pondelok na zimných olympijských hrách v Taliansku v prilbe s obrázkami krajanov padlých počas vojny na Ukrajine. Splnil sľub, že podujatie využije na upriamenie pozornosti na konflikt.
„Niektorí z nich boli moji priatelia,“ povedal Heraskevyč podľa webu The Guardian po tréningu v Cortine d’Ampezzo. Na prilbe sú viditeľní tínedžerská vzpieračka Alina Perehudovová, boxer Pavlo Iščenko, hokejista Oleksij Loginov, herec a atlét Ivan Kononenko, strelec Oleksij Habarov či tanečnica Daria Kurdelová.
Heraskevyč, ktorý na olympijských hrách v Pekingu 2022 niekoľko dní pred ruskou inváziou držal transparent s nápisom „Žiadna vojna na Ukrajine“, povedal, že má v úmysle rešpektovať olympijské pravidlá zakazujúce politické demonštrácie na miestach konania a zároveň zabezpečiť, aby počas hier zostala viditeľná ťažká situácia Ukrajiny.
Dvadsaťsedemročný pretekár uviedol, že Medzinárodný olympijský výbor (MOV) kontaktoval Ukrajinský olympijský výbor ohľadom jeho prilby. Neskôr agentúra AFP s odvolaním sa na Heraskevyča uviedla, že MOV zakázal používanie prilby. Samotný MOV to nepotvrdil. Skeletonista však povedal, že predloží MOV oficiálnu žiadosť a bude naďalej žiadať o povolenie používať prilbu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na diaľku podporil Heraskevyča a obhajoval právo olympionika nosiť prilbu s portrétmi športovcov zabitých počas vojny s Ruskom. „Ďakujem vlajkonosičovi nášho národného tímu na zimných olympijských hrách, Vladislavovi Heraskevyčovi, za to, že svetu pripomenul cenu nášho boja,“ vyjadril sa Zelenskyj na platforme X. „Táto pravda nemôže byť nepohodlná, nevhodná ani nazývaná ‚politickou demonštráciou na športovom podujatí‘. Je to pripomienka celému svetu, čo je moderné Rusko,“ dodal ukrajinský prezident.
Ukrajinský minister športu Matvij Bidnyj tento mesiac pre agentúru AFP povedal, že Rusko podľa najnovších údajov zabilo „viac ako 650 športovcov a trénerov“.