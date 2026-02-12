Nepresvedčila ho ani prezidentka MOV. Ukrajinca pre prilbu s obrázkami obetí vojny vylúčili z olympiády

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Ukrajinský reprezentant v skeletone Vladyslav Heraskevyč bol vylúčený z olympijských pretekov na ZOH 2026. Heraskevyč odmietol ustúpiť od pôvodného zámeru mať počas súťaže na hlave helmu s obrázkami krajanov – športovcov a športovkýň, ktorí počas štvorročného vojenského konfliktu Ruska s Ukrajinou.
Vysvetlenie MOV
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vo vyhlásení uviedol, že Heraskevyč odmietol dodržiavať pravidlá MOV týkajúce sa verejného vyjadrovania športovcov počas ZOH. Gesto obhajoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ale Heraskevyč bol napriek tomu diskvalifikovaný.
„Dostal poslednú šancu zmeniť to, ale Vladiyslav Heraskevyč trval na svojom. Preto nebude môcť štartovať na zimných olympijských hrách v Cortine d´Ampezzo,“ uvádza sa vo vyhlásení MOV podľa AFP. „Jeho prilba, ktorú mal v úmysle mať na hlave, nebola v súlade s pravidlami,“ dodal MOV.
Tlačovky a sociálne siete
Športovci môžu vyjadrovať svoje názory na tlačových konferenciách a sociálnych sieťach. Pre Heraskevyča MOV urobil výnimku v tom, že mu umožnil nosiť počas súťaže na ZOH čiernu pásku na rukáve. Ukrajincovi to zjavne nestačilo na pripomenutie pamiatky jeho krajanov.
Žiadna vojna
Prezidentka MOV Kirsty Coventryová sa vo štvrtok ráno rozprávala s Heraskevyčom v márnej snahe presvedčiť ho, aby zmenil názor. Heraskevyč na ZOH 2022 v Pekingu vystavil transparent s nápisom „Žiadna vojna na Ukrajine“. Rusko začalo vojenskú inváziu na Ukrajine. o štyri dni neskôr.