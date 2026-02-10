MOV síce nepovolil Ukrajincovi nosiť prilbu s obeťami vojny, na ZOH 2026 však smie mať čiernu pásku na rukáve - VIDEO, FOTO

Skeletonista Vladyslav Heraskevyč splnil sľub, že podujatie využije na upriamenie pozornosti na rusko-ukrajinský konflikt.
Vladyslav Heraskevyč
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč v cieli počas tréningu pred olympijskou súťažou mužov na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Foto: SITA/AP
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) povolil ukrajinskému skeletonistovi Vladyslavovi Heraskevyčovi, aby na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo nosil na ramene čiernu pásku namiesto v prilbe zobrazených krajanov padlých počas vojny na Ukrajine.

Dvadsaťsedemročný kyjevský rodák absolvoval pondelkový tréning so spomenutou ochranou hlavy, čím splnil sľub, že podujatie využije na upriamenie pozornosti na konflikt. Na prilbe sú viditeľní tínedžerská vzpieračka Alina Perehudovová, boxer Pavlo Iščenko, hokejista Oleksij Loginov, herec a atlét Ivan Kononenko, strelec Oleksij Habarov či tanečnica Daria Kurdelová.

Hovorca MOV Mark Adams uviedol, že Ukrajinec porušil smernice výboru o politických symboloch, ale uviedol, že „urobí výnimku z pokynov, ktorá mu pri tejto príležitosti umožní nosiť počas súťaže čiernu pásku na rukáve“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na diaľku podporil Heraskevyča a obhajoval právo olympionika nosiť prilbu s portrétmi športovcov zabitých počas vojny s Ruskom. „Ďakujem vlajkonosičovi nášho národného tímu na zimných olympijských hrách, Vladislavovi Heraskevyčovi, za to, že svetu pripomenul cenu nášho boja,“ vyjadril sa Zelenskyj na platforme X. „Táto pravda nemôže byť nepohodlná, nevhodná ani nazývaná ‚politickou demonštráciou na športovom podujatí‘. Je to pripomienka celému svetu, čo je moderné Rusko,“ dodal ukrajinský prezident.

Ukrajinský minister športu Matvij Bidnyj tento mesiac pre agentúru AFP povedal, že Rusko podľa najnovších údajov zabilo „viac ako 650 športovcov a trénerov“.

Milan Cortina Olympics Skeleton
