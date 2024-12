Pád Baššára al-Asada: Kto sú víťazi a porazení? Ako je na tom Rusko

Zvrhnutie sýrskeho vodcu Baššára al-Asada so sebou prináša množstvo geopolitických zmien, ktoré môžu mať dopad nielen na región Blízkeho východu, ale aj v medzinárodnom meradle. Web Politico vo svojej analýze zhodnotil, kto sú potenciálni víťazi a porazení z tohto zásadného posunu.

Najhlavnejší víťaz celej tejto situácie môže byť samotná Sýria, hoci tu zatiaľ s veľkým dodatkom „možno“. Sýrsky ľud prežil 13-ročnú občiansku vojnu a takmer polstoročie brutálnej vlády rodiny al-Asadovcov, ktorá na udržanie moci využívala cenzúru, štátny teror, masové deportácie, chemické útoky a masakre.

Vojna si vyžiadala životy 470-tisíc až 600-tisíc ľudí, čo z nej robí druhý najsmrteľnejší konflikt 21. storočia po druhej vojne v Konžskej demokratickej republike.

Izrael si pripisuje zásluhy

Ďalším víťazom je Turecko, ktorého prezident Recep Tayyip Erdoğan podporoval sýrske povstalecké skupiny a pád al-Asada môže znamenať posilnenie Erdoganovho geopolitického postavenia.

Profituje tiež Izrael, ktorého premiér Benjamin Netanjahu povedal, že zvrhnutie sýrskeho prezidenta „je priamy výsledok“ izraelskej práce „proti Hizballáhu a Iránu – hlavným al-Asadovým podporovateľom“.

Ako porazení by sa mohli cítiť sýrski Kurdi. Baššár al-Asad ich do značnej miery nechal napospas osudu na severovýchode Sýrie, kde sa tešili čiastočnej autonómii. Je však otázne, či nový režim v Damasku poskytne Kurdom rovnakú voľnosť, najmä ak sa bude chcieť zavďačiť za podporu Erdoganovi. Do veľkej miery to, samozrejme, závisí od toho, ako sa bude Sýria politicky vyvíjať.

Rusko a Irán oslabili

Moslimská náboženská skupina alaviti tvoria asi 12 percent sýrskeho obyvateľstva. Už dlho sa obávajú, že v prípade zvrhnutia al-Asada vyznávajúceho rovnaké náboženstvo budú trpieť. Alaviti sú odnož šiitského islamu, boli chrbtová kosť al-Asadovho režimu a zastávali najvyššie pozície vo vláde, armáde a spravodajských službách.

Pád Baššára al-Asada dramaticky oslabil pozíciu Ruska na Blízkom východe, ako aj Iránu. Moskva a Teherán spoločne zachránili sýrsky režim pred kolapsom v roku 2015, keď sa vtedy zdalo, že al-Asada čaká zvrhnutie. Okrem Ruska a Iránu sa najnovšími udalosťami oslabila aj pozícia militantných hnutí ako Hizballáh.