Nebojte sa, Baššár al-Asad padol, kričali povstalci na ľudí vo väzniciach - FOTO, VIDEO

Sýrska metropola Damask sa ocitla v eufórii po tom, ako povstalci prenikli do ponurých väzníc a bezpečnostných centier režimu Basšára al-Asada, aby oslobodili politických väzňov.

Video shows thousands of cars jamming roads to Damascus as displaced people return to the capital after hearing the Assad regime had been overthrown by the opposition. pic.twitter.com/Pin12UT7Ru

Spisovateľ Baššár Barhúm, ktorý strávil sedem mesiacov v cele, bol zmierený s tým, že čaká na vlastnú popravu. „Namiesto toho, aby som zajtra zomrel, mi Boh dal nový život,“ uviedol pre agentúru AP po svojom prepustení.

Videá zverejnené na sociálnych sieťach zachytili oslavy, kde desiatky bosých väzňov vybiehali z väzníc, mnohí len s minimom oblečenia na sebe. „Nebojte sa, Baššár al-Asad padol,“ kričali povstalci smerom k väzňom.

Situácia bola podobná aj na ďalších miestach, napríklad v známom vojenskom väzenskom tábore Saydnaya severne od Damasku, kde ženy s deťmi krikom vítali povstalcov rozrážajúcich zámky na ich celách.

V roku 2013 sýrsky vojenský prebehlík, známy ako „Cézar“, prepašoval viac ako 53-tisíc fotografií, ktoré podľa ľudskoprávnych skupín jasne dokazovali nekontrolovateľné mučenie, ale aj choroby a hladovanie v sýrskych väzenských zariadeniach.

An image is circulating, allegedly showing a Syrian being released from Sednaya Prison near Damascus, Syria.

While it is certain that people have suffered in prison, there is no need to spread fake images. This particular image is from an AI-video and has no connection to Syria. pic.twitter.com/Fg690BMXaT

— Suppressed News. (@SuppressedNws) December 8, 2024