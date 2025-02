Otec a syn Gronovci si zahrali spolu proti Zvolenu. Syn strelil aj gól a otec je neskutočne vďačný

Vraví sa, že v športe občas aj motyka vystrelí a v nedeľu v rámci 45. extraligového kola sa vo Zvolene poriadne strieľalo. Beznádejné posledné Nové Zámky prichystali domácim hneď niekoľko prekvapení.

Do jedného útoku zaradili otca a syna Gronovcov, v zápase viedli 1:0 aj 3:2 a napokon si spod Pustého hradu odniesli bod po prehre 3:4 po samostatných nájazdoch.

Pre Nové Zámky bol prvý po ôsmich zápasoch bez bodového zisku. A to všetko s rozpredaným kádrom bez jediného zahraničného hráča v zostave, pričom Zvolenčania ich mali maximálny povolený počet sedem.

Boj o predkolo

Zvolen stále bojuje o desiate miesto, ktoré zaručuje predkolo play-off. Po nedeli má na ňom náskok dvoch bodov pred Liptovským Mikulášom. Nové Zámky sú deväť kôl pred koncom posledné s mankom 26 bodov na Liptákov.

„Je to o hlavách, o ničom inom. Každý očakával naše gólové hody. Šance sme na to mali, ale nevyužili sme ich. Urobili sme chyby, Nové Zámky strelili góly. Počas reprezentačnej pauzy musíme dobre potrénovať. Pre nás je už každý zápas ťažký. Čaká nás deväť zápasov s tým, že chceme všetky vyhrať,“ uviedol Marek Hecl, strelec víťazného samostatného nájazdu, v pozápasovom rozhovore na sociálnych sieťach HKM Zvolen.

Mladý Gron si vychutnal brankára

Sprievodnou pikantnosťou zápasu bolo spoločné vystúpenie otca a syna Gronovcov v jednom útoku a povestnou čerešničkou gól 19-ročného Stanislava Grona ml. na 2:2, keď si z nájazdovej pozície bekhendom vychutnal brankára domácich Pavla Kantora. Pritom práve Gron ml. odohral v tejto sezóne za Zvolen 19 zápasov a do Nových Zámkov ho vedenie klubu poslalo rozohrať sa a nájsť lepšiu formu.

„Prajem mu to, stále veríme tomu, že skončíme do desiateho miesta a potom budeme potrebovať ´vyhratého´ hráča,“ skonštatoval tréner HKM Zvolen Peter Mikula.

Možno sa vráti…

Mladší z Gronovcov svoj prvý extraligový gól pred očami svojho otca okomentoval, pochopiteľne, emotívne.

„V živote by mi neprišlo na um, že by som si mohol zahrať s otcom extraligu. Aspoň jeden zápas. Snažil som sa tiež ukázať pánovi trénerovi Mikulovi aj gólom. Možno sa teraz vraciam do Zvolena…“ naznačil Gron junior podľa denníka Šport.

Radosť a vďačnosť

Štvornásobný majster Slovenska Stanislav Gron st. sa na nedeľňajší extraligový súboj poctivo pripravoval, za HC TEBS Bratislava v druhej najvyššej súťaži predtým odohral štyri zápasy so ziskom jedného gólu.

„Som neskutočne vďačný, že som si mohol zahrať extraligový zápas so synom. Som vďačný TEBS-u Bratislava, že vznikol, vďaka čomu som mohol byť v zostave a tiež vedeniu Nových Zámkov. So synom máme zážitok na celý život. Teším sa, že sme ešte aj získali bod. Chalani hrali úžasne, so srdcom.“

Tréner Nových Zámkov Erik Čaládi o netradičnom spojení otca so synom v extraligovom drese povedal viac: „Myšlienku mi vnukol tréner Jendek z Bratislavy, že Stano starší je pripravený hrať. Mne sa ten nápad veľmi páčil, oslovil som vedenie a majiteľ hneď súhlasil. Chceli by sme ho ešte využiť, keď sa niečo také dá. Dva zápasy môže hrať bez zmluvy.“