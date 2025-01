Vlci majú stále veľký hlad. Žilina po piatej výhre nad Popradom vyskočila už na tretie miesto

Dvanásť kôl pred koncom základnej časti extraligy je zaujímavý pohľad na vrchné poschodia tabuľky. Prvé Košice a druhá Spišská Nová Ves, to je vzhľadom na účinkovanie týchto tímov v posledných dvoch či troch sezónach v súlade s očakávaniami.

Avšak tretie miesto v podaní nováčika zo Žiliny je malá hokejová senzácia, s ktorou sa v tejto fáze sezóny určite nerátalo, že bude bojovať možno aj o víťazstvo v základnej časti.

Vývoj k lepšiemu

Žilinčania prešli v nováčikovskej sezóny pozoruhodným vývojom. Od tímu, na ktorom si mali ostatní robiť body a skóre, cez mužstvo, ktoré bolo nebezpečné iba v domácom prostredí až po jednoliatu partiu, ktorá berie body každému bez ohľadu na výhodu domáceho prostredia aj silu súpera.

V nedeľu to na vlastnej koži pocítili Popradčania, ktorí si spod Dubňa odviezli domov prehru 3:6 a prvá šestka po základnej časti sa im začína vzďaľovať míľovými krokmi.

Stopercentní proti Popradu

Žilinčania to na Popradčanov v tejto sezóne vedia. V piatich zápasoch získali plný počet 15 bodov. Nedeľňajšie víťazstvo pred 3312 divákmi na tribúnach vhodne zapadlo do osláv stého výročia od začiatku organizovaného hokeja v Žiline.

Jedenásty triumf z ostatných dvanástich zápasov znamená, že 12 kôl pred koncom základnej časti patrí žilinským Vlkom v tabuľke tretia priečka šesť bodov za druhou Spišskou Novou Vsou a 10 bodov za lídrom z Košíc.

„Keďže sa nám darí, každý súper sa na nás pripraví oveľa precíznejšie. Podali sme však tímový výkon a som rád, že sme doviedli zápas do víťazného konca. Dôležitý moment bol asi gól na 5:3, tým sme zlomili odpor súpera. Pri mojich góloch odviedli výbornú prácu moji spoluhráči a ja som už len upratal na konci akcie puky do bránky,“ skonštatoval dvojgólový útočník Miroslav Mucha na oficiálnom klubovom webe.

Povzbudenie od šampiónov

Tréner Vlkov Milan Bartovič sa pred zápasom osobne stretol s bývalými hráčmi Žiliny, ktorí v sezóne 2005/2006 vybojovali prvý a dosiaľ jediný extraligový titul pre toto mesto, a v nedeľu absolvovali autogramiádu s fanúšikmi.

„Som rád, že aj pred ich očami to bol dobrý zápas s úspešným koncom pre Žilinu. Vraveli mi, že nech len pokračujeme v tom, čo sme začali a bude to dobré,“ podotkol Bartovič.

K zápasu proti Popradu tiež dodal: „Popradčania výborne korčuľovali, fyzicky boli dobre pripravení. Po zblokovaných strelách vyrážali do nebezpečných protiútokov, čo nám robilo nemalé problémy. Vždy sme však vedeli zareagovať, keď oni strelili gól. V druhej tretine sme z 3:2 posunuli stav na 4:2 a neskôr v tretej tretine zo 4:3 na 5:3. To bolo pre nás dôležité a potom sme si to už uhrali.“

Zvolen v problémoch

V nedeľňajšom 42. kole naplno bodovaní aj prvé dva tímy tabuľky. Líder z Košíc si „vyšliapol“ na už rezignovaný posledný tím a Nové Zámky na ich ľade zdolal 7:1. Spišská Nová Ves po skvelom tímovom výkone zvíťazila v Bratislave nad Slovanom 3:0. Rovnakým výsledkom triumfoval úradujúci majster z Nitry v Michalovciach, ktorým sa výraznejšie vzdiaľuje prvá šestka.

Predposledný Liptovský Mikuláš nečakane zabral v Banskej Bystrici (2:1) a desiatemu Zvolenu sa priblížil na rozdiel jedného bodu. Zverenci trénera Petra Mikulu prehrali v Trenčíne 1:3 a namiesto súboja o prvú šestku sa musia sústrediť na to, aby im neušla miestenka do predkola play-off aspoň z 10. miesta.