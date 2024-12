Trénera Štrbu vo Zvolene vystrieda Mikula, pod Pustým hradom končí aj prezident klubu Mráz

V slovenskom hokejovom klube HKM Zvolen sa na sklonku roka rozhodli pre zmenu na trénerskom poste. Po štvrtkovej prehre na ľade bratislavského Slovana (3:6) pri zvolenskom mužstve skončil tréner Martin Štrba.

„Dnes, v piatok 27. decembra 2024, bol z pozície hlavného trénera HKM Zvolen odvolaný Martin Štrba. Zároveň je to môj posledný deň vo funkcii prezidenta HKM. O tomto mojom rozhodnutí som informoval členov predstavenstva už 21. decembra. Predstavenstvo bude o ďalšom postupe informovať v najbližších hodinách,“ uviedol prezident HKM Zvolen Dušan Mráz na klubovom webe.

Hlavný impulz

Štrba prevzal tím v lete pred začiatkom aktuálneho ročníka. Po 31 zápasoch pod jeho vedením majú Zvolenčania bilanciu 11 víťazstiev a 20 prehier. Zvolenu patrí priebežné 9. miesto so ziskom 37 bodov.

„Hlavný impulz bol zápas so Slovanom, ktorý sme nezvládli. My sme trénerovi Štrbovi dali nejaký čas, aby sa pokúsil ešte nejako dať mužstvo dokopy. Ale vôbec to nefungovalo, nešlo to, naďalej sme prehrávali. Preto sme s ním dnes ukončili zmluvu,“ povedal Ladislav Čierny, generálny manažér a člen predstavenstva klubu.

Nástupca Štrbu

Nástupcom Štrbu na lavičke HKM bude Peter Mikula, ktorý podpísal kontrakt do konca aktuálneho ročníka 2024/2025. „Trénerov nie je veľa. Peťa Mikulu poznáme roky. Vieme, aký je. Je to dobrý tréner, potrebujeme nový impulz a veríme, že on ho tímu dá,“ skonštatoval Čierny.

Mikula sa do klubu vracia po takmer siedmich rokoch, keď naposledy viedol tím v sezóne 2017/2018. V ročníku 2012/2013 doviedol HKM k majstrovskému titulu. V sezóne 2000/2001 bol pri ceste za historicky prvým titulom asistentom trénera Ernesta Bokroša.