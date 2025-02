Košice doma vysoko podľahli Michalovciam, v boji o čelo tabuľky sa na nich doťahuje Spišská Nová Ves - FOTO, VIDEO

Slovenská hokejová extraliga pomaly speje do záveru základnej časti a situácia na rôznych koncoch tabuľke sa zamotáva. V piatkovom 44. kole zaujala najmä vysoká domáca prehra lídra hodnotenia z Košíc, ktorý pred vlastnými fanúšikmi podľahol Michalovciam hladko 2:7.

„Oceliari“ majú problémy so zostavou, napriek tomu vyskladali tri kompletné formácie a v prvej tretine aj dvakrát viedli. Najprv 1:0 a potom aj 2:1. Hostia však ešte v závere prvej tretiny vyrovnali na 2:2 a v ďalšom priebehu pridali postupne ďalších päť gólov.

„Zápas prebiehal tak, ako sme chceli. Škoda vylúčení, pretože v budúcnosti nás môžu stáť veľa. Veľmi dôležitý bol gól na konci prvej tretiny a potom sme si udržali formu, s ktorou sme sem prišli,“ uviedol na tlačovej konferencii v Steel Arene asistent tréner hostí Daniel Sedlák.

Doplnil tiež: „Sme spokojní, že sme mali viacero strelcov. Hokej niekedy nemá logiku a sedem strelených gólov by som neriešil.“

Domáci kormidelník Dan Ceman bol sklamaný z konečného výsledku.

„Nebol to zápas, ktorý by mal skončiť takýmto výsledkom. Mali sme šance, bohužiaľ, nevyužili sme dlhú presilovku piatich proti trom. Chýbala väčšia zomknutosť tímu. Celý mesiac hráme bez takmer desiatich hráčov a prejavilo sa to aj na únave. Súper hral na štyri útoky, my sme boli schopní vyskladať iba tri. Potrebujeme sa dať dohromady a pripraviť sa na posledný zápas pred prestávkou,“ vyhlásil Ceman podľa oficiálneho webu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Brankár Rastislav Eliaš si svoj posledný zápas v košickom drese pred návratom do Fínska predstavoval trochu inak. Odchytal necelú polovicu duelu a inkasoval v nej štyri góly.

„Aj taký je hokej. Ja som si prakticky nesiahol na puk. Boli tam góly do prázdnej bránky, keď som niečo vyrazil, tak sa to odrazilo priamo na ich hokejky. Dnes nám to jednoducho nešlo a nebol to náš zápas,“ povzdychol si 20-ročný gólman.

Dodal tiež: „Bola to pozitívna skúsenosť a som vďačný za to, že som dostal toľko zápasov. Výkony boli až na tento záver dobré a určite mi to dalo veľa z pohľadu kariéry. S Košicami ostávame v kontakte a uvidíme, čo prinesie budúcnosť.“

Doma vyhrali len dva kluby

Okrem Košičanov doma prehrali aj ďalšie tri tímy. Majstrovská Nitra doma podľahla Trenčínu 0:4, zdecimované Nové Zámky prehrali so Slovanom Bratislava 0:6 a Zvolen nestačil na Poprad 1:3.

Pred vlastnými fanúšikmi Spišská Nová Ves triumfovala nad Banskou Bystricou 3:1 a Liptovský Mikuláš si poradil so Žilinou 4:1.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tabuľka sa zamotáva

Košice sa udržali na čele tabuľky, ale pred Spišiakmi majú náskok len troch bodov a ich konkurent má k dobru jedno stretnutie. Nasledujú Nitra a Slovan s rovnakým počtom bodov na 3. resp. 4. priečke. Za nimi sú Žilina a Banská Bystrica, Trenčín a Michalovce na 7. a 8. pozícii delí od Top 6 päť resp. šesť bodov.

Na pozícii pre predkolo play-off sú aj Poprad a Zvolen, no Liptákov na 11. mieste delí od Zvolenčanov už len horšie skóre. Na úplnom dne hodnotenia sú Nové Zámky, ktoré nezadržateľne smerujú do nižšej súťaže.