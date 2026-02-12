Zelenskyj: Európska únia musí stanoviť konkrétny dátum, kedy Ukrajina formálne vstúpi do bloku

Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj povedal, že Európska únia musí stanoviť „konkrétny dátum“, kedy Ukrajina formálne vstúpi do bloku. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent. Portál Politico písal o myšlienke „predbežného“ pristúpenia Ukrajiny k EÚ, teda čiastočného členstva už od roku 2027.
Mierová dohoda s Ruskom
„Ukrajina urobí všetko pre to, aby bola do roku 2027 technicky pripravená na vstup do EÚ. Splníme aspoň hlavné kroky. Po druhé, chcem konkrétny dátum. Som absolútne presvedčený, že bez dátumu v dohode bude Rusko robiť všetko pre to, aby proces zablokovalo,“ vyhlásil v stredu ukrajinský líder.
Zelenskyj uviedol, že nepodpíše mierovú dohodu s Ruskom, ktorú by sprostredkovali USA a Európa, ak nebude obsahovať konkrétny dátum vstupu Ukrajiny do EÚ.
„Ide o bezpečnostné záruky pre Ukrajinu,“ konštatoval prezident. Zelenskyj koncom januára stanovil rok 2027 ako cieľový termín vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Návrh narazil na odpor v niektorých členských štátoch EÚ, a to nielen medzi skeptikmi, ale aj medzi podporovateľmi ukrajinskej európskej cesty.
Dlhý proces
Nemecký kancelárFriedrich Merz uviedol, že vstup Ukrajiny do EÚ už na budúci rok nie je reálny cieľ. Zdôraznil, že prístupové rokovania sú zdĺhavý proces.
Maďarský premiérViktor Orbán tvrdí, že Brusel a Kyjev „vyhlásili Maďarsku vojnu“. Reagoval tak na ten istý článok portálu Politico o plánoch na „predbežné“ pristúpenie Ukrajiny k EÚ ešte pred dokončením všetkých formálnych krokov, ako aj o opatreniach, ktoré majú obísť maďarské veto.
Ukrajina, ktorá v roku 2022 získala štatút kandidátskej krajiny a vlani dokončila proces preverovania svojej legislatívy v súlade s právnymi predpismi EÚ, presadzuje zrýchlený vstup do Únie. Kyjev tvrdí, že členstvo v EÚ je kľúčové pre povojnovú obnovu aj bezpečnosť krajiny.