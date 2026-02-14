Maďarský premiérViktor Orbán, ktorý čelí náročným parlamentným voľbám, vyhlásil, že „očistí civilnú spoločnosť“ od svojich protivníkov a že táto práca je zatiaľ len napoly dokončená.
Nacionalistický líder spomenul „pseudo-civilné organizácie, nakúpených novinárov, sudcov a politikov“ ako skupiny, ktoré je potrebné odstrániť. Orbán čelí bezprecedentnej výzve od svojho návratu k moci v roku 2010, keďže jeho strana Fidesz zaostáva v prieskumoch za opozičnou stranou TISZA pred parlamentnými voľbami 12. apríla.
Aprílové voľby
Vo svojom prejave o stave krajiny Orbán uviedol, že „represívny stroj Bruselu stále funguje v Maďarsku – po apríli ho odstránime.“„Tvrdohlavo sme pracovali a dosahujeme dobrý pokrok, no práca ešte nie je dokončená. Preto musíme – a budeme – vyhrať voľby v apríli,“ dodal.
Orbán tiež spomenul Trumpa a povedal, že rebeloval proti globálnej sieti liberálnych podnikov, médií a politiky, čím zlepšil aj naše šance. „Aj my môžeme urobiť veľké kroky a vyhnať z Maďarska zahraničný vplyv, ktorý obmedzuje našu suverenitu, spolu s jeho agentmi,“ povedal.
V piatok Trump na svojej platforme Truth Social opäť vyjadril podporu Orbánovi, ktorého označil za „skutočne silného a mocného lídra s preukázateľnými fenomenálnymi výsledkami.“ Orbán, známy svojimi protiimigračnými postojmi a tvrdým prístupom k žiadateľom o azyl, je zriedkavým lídrom EÚ, ktorý má teplé vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a často odoláva iniciatívam EÚ na podporu Ukrajiny.
Bábka Bruselu
Orbán sa snaží svojho hlavného súpera, lídra TISZA Petra Magyara, predstaviť ako bábku Bruselu podporovanú globálnymi korporáciami, ktorá chce zvýšiť dane a zaviesť úsporné opatrenia na podporu Ukrajiny v boji proti ruskej invázii. Magyar, ktorý má 44 rokov, tieto obvinenia odmieta, no Orbán v sobotu varoval, že ak TISZA vyhrá, „vyberie peniaze z vreciek maďarských rodín.“
Magyar tvrdí, že jeho vláda bude pracovať pre každého Maďara a že začne budovať nové, pokojné, ľudské a funkčné Maďarsko. Sľubuje tiež boj proti korupcii a zlepšenie verejných služieb, ako je zdravotníctvo.