Országh si záverečnú previerku pred nomináciou na ZOH predstavoval inak, adeptov má však zmapovaných

Slovenskí hokejoví reprezentanti ovládli turnaj o Vianočný Kaufland Cup, keď v Banskej Bystrici zvíťazili nad Nórmi (7:4) i Lotyšmi (3:2 po predĺžení), ale kouč Vladimír Országh priznal, že si záverečnú previerku pred oznámením nominácie na zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo predstavoval inak.
Extrémna maródka
„Chceli sme si vyskúšať iné veci. Maródka však bola extrémna. Všetci hráči nám vypadli v posledných dvoch-troch dňoch. Veľmi ťažko sa to nahrádzalo. Napriek tomu sme videli veľa dobrých individuálnych výkonov, dvojice, trojice,“ povedal Országh podľa webu denníka Šport a dodal: „Zas nás to posunulo niekam ďalej. Stále opakujem, že to nie je len olympiáde, ale aj majstrovstvách sveta. Je možné, že veľa chalanov z tohto turnaja bude hrať v máji vo Švajčiarsku.“
Na otázku, kedy bude hotová olympijská nominácia, odvetil: „Deadline je do konca decembra. Zverejnenie bude asi trošku neskôr ako 31. decembra. Dovtedy sa však musíme rozhodnúť,“ dodal slovenský tréner a pripomenul, že karty v olympijskom menoslove ešte môžu zamiešať zranenia.
Tvorenie nominácie
„Samozrejme, potom sa bude ešte mesiac hrať, úlohu môžu zohrať zranenia a bude tam kopa náhradníkov. Zranenia sú súčasťou hry. Zostava môže byť úplne iná ako zverejníme. To už však predbieham.“ Majster sveta z Göteborgu 2002 tvrdí, že tvorenie nominácie nebude ľahké, no dodáva, že spolu s asistentmi má adeptov zmapovaných.
„Mrzí ma, že sme niektorých nevideli. Iných sme chceli vidieť dvakrát, aby sme si niečo potvrdili. Nominácia nebude ľahká. Každý chce byť na olympiáde,“ poznamenal.
Országh tiež prezradil, že s hráčmi nominovanými na ZOH 2026 sa určite stretne 2. februára. Na ďalší deň je naplánovaný odlet do Milána a od 4. februára by sa už Slováci mali pripravovať v dejisku olympiády.