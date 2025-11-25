Na zimných olympijských hrách 2026 budú pre hokejistov povinné chrániče krku

Medzinárodná hokejová federácia zavádza povinnosť nosenia chráničov krku po tragickej smrti Adama Johnsona.
Richard Zednik
Zranenie krku čepeľou korčule zažil v minulosti aj Richard Zedník. Foto: SITA/Marián Peiger
Na nadchádzajúcich zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo budú všetci hokejisti povinne nosiť chrániče krku. Pre web televíznej stanice ESPN to potvrdil zdroj z vedenia zámorskej NHL.

Uvedený krok nadväzuje na predvlaňajšiu tragickú smrť Američana Adama Johnsona, ktorý zomrel po zranení krku od čepele korčule počas zápasu v anglickom Sheffielde.

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) už v decembri 2023 avizovala, že chrániče krku budú povinné na všetkých úrovniach hokeja, no termín zavedenia na najvyššej úrovni nebol stanovený pre problémy s dodávkami výstroja. Teraz, tri mesiace pred začiatkom olympiády, konečne stanovili presný termín zavedenia tohto pravidla.

Na ZOH 2026 sa prvýkrát od roku 2014 predstavia hráči z NHL. V profilige chrániče krku nie sú povinné, hoci niektorí hráči ich po smrti Johnsona začali používať. Od sezóny 2026/2027 budú musieť chrániče krku nosiť všetci noví hráči NHL, keďže to vyplýva z novej kolektívnej zmluvy. Hráči, ktorí už v NHL hrali pred touto sezónou, budú mať možnosť voľby.

Hokejové zápasy na olympiáde sa začnú 5. februára.

