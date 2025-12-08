Košice inkasovali pod Tatrami až osem gólov, Poprad je už ôsmy - VIDEO

Hokejisti Košíc išli na východniarske derby do Popradu s peknou sériou šiestich víťazstiev z posledných siedmich zápasov, ale pod Tatrami prepadli na celej čiare.
Inkasovali od domácich osem gólov (2:8), čo je pri defenzívne prepracovanom systéme trénera Dana Cemana niečo ako katastrofa. Až dosiaľ tretí tím tabuľky dostal v tomto ročníku Tipsport ligy iba dvakrát päť gólov, od Nitry a Žiliny.
Cracknell ako správny kapitán
Poprad prekvapil Košice už v prvej tretine, keď im do jedenástej minúty nasúkal tri góly. Na všetkých troch góloch mal podiel popradský kapitán Adam Cracknell, ktorý napokon ukončil zápas so skvelou bilanciou tri góly a dve asistencie.
Keď do 25. min Alex Výhonský a Markus Suchý pridali štvrtý a piaty gól Popradu, bolo predčasne rozhodnuté o víťazovi zápasu.
Dodržiavali systém
„Dodržiavali sme náš herný systém a veľmi rýchlo sme boli odmenení gólmi. Keď sme sa od našej hry neskôr trochu odklonili, rýchlo sme sa k nej vrátili a to bolo podstatné. Mal som podiel na góloch, ale vždy sa snažím hrať tak, aby som čo najviac prispel k víťazstvám,“ uviedol Adam Cracknell na youtoubovom kanáli Popradčanov.
„Oceliarom sme preťali šnúru troch víťazstiev a svoju sériu so ziskom minimálne bodu sme natiahli už na deväť zápasov. Z ôsmich gólov sme nedali ani jeden v presilovke, no hneď dva sme strelili v jednom oslabení,“ napísal oficiálny web HK Poprad.
Zišli z cesty
„Mali sme veľmi dobrý štart. V druhej tretine sme za stavu 5-1 zišli z našej cesty, preto som si zobral timeout, nebolo to ako znak neúcty ku Košiciam, ale potreboval som usmerniť mojich hráčov, stratili tam zbytočne niekoľko pukov. Nepozeral som sa vtedy na výsledok, ale na to ako chceme hrať. Vrátili sme sa vďaka tomu na našu cestu,“ vysvetlil Mike Pellegrims, tréner HK Poprad.
Košický kouč Dan Ceman hovoril o nezachytenom tempe zápasu zo strany jeho zverencov, aj o mladíkoch v tíme.
Prvý gól ich nakopol
„Prvý gól padol po našej chybe, hrali sme pomaly. Tento gól nás mentálne poslal dole a domácich do tempa. V druhej tretine sa mi páčila naša aktivita, mali sme tuším 16 striel, ale išlo sa do kabíny za ťažko dostihnuteľného stavu 6:2. Mali sme na súpiske viacero mladých hráčov, ale nemyslím si, že hrali zle. Nemali ani veľa mínusiek, viac som dnes čakal od našich skúsených hráčov. Dúfame, že do ďalšieho týždňa vyzdravieme a že budeme lepšie dodržiavať našu taktiku,“ povedal Ceman podľa popradského webu.
Tretie a ôsme miesto
Zatiaľ čo Košice si aj napriek výprasku udržali tretiu priečku, Poprad sa vďaka lepšiemu skóre posunul pred Zvolen na ôsme miesto.
„Vedeli sme, že sa stretnú dva najlepšie tímy z posledných desiatich duelov a dôležité z našej strany bolo sa pripraviť na zápas mentálne a to sa nám podarilo. Na konci sme spravili niekoľko zlých rozhodnutí, ale za rozhodnutého stavu je to normálne a tiež niekoľko zbytočných faulov hokejkou. Dôležité nie je, či vyhráte 3:2 alebo 4:3, ale to, že získate na konci zápasu tri body,“ dodal tréner Popradu.