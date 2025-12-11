Na Spiši ešte "nebalia" sezónu! Angažovali strelca víťazného košického gólu z finále z minulej sezóny

Hokejisti Spišskej Novej Vsi sa ocitli v ťažkej situácii, ktorú tri roky nepoznali.
Desiate miesto v tabuľke a náskok len jedného bodu pred priečkou znamenajúcou účasť v baráži o udržanie sa v najvyššej súťaži je výkričník nad nevydarenou prvou takmer polovicou základnej časti.
V Košiciach mu to išlo
Spišiaci v 25 zápasoch získali iba 30 bodov a strelili v nich 55 gólov, ale snažia sa privodiť zmeny. Jednou z nich je aj príchod skúseného kanadského útočníka Danicka Martela.
Rozhodol siedme finále
V minulej sezóne bol čoskoro 31-ročný Martel súčasťou majstrovských Košíc, dokonca v rozhodujúcom siedmom zápase finále play-off proti Nitre gólom v predĺžení zabezpečil „oceliarom“ titul. V Košiciach nazbieral v 46 zápasoch základnej časti 40 bodov (15+25) a v play-off pridal 6 gólov a 4 asistencie v 16 zápasoch. Do slovenskej najvyššej súťaže sa vracia po angažmáne vo fínskom klube Ässät Pori.
Center, ktorý má byť gólový
„Ide o skúseného útočníka, ktorý má za sebou bohatú kariéru. Dokázal byť produktívny v rôznych európskych ligách. Minulý rok patril k rozdielovým hráčom majstrovských Košíc. Primárne s ním počítame na pozíciu centra. Veríme, že prinesie do tímu, čo teraz veľmi potrebujeme, a to sú góly,“ uviedol športový riaditeľ „rysov“ Radomír Heizer na klubovom webe.
Už len Giroux a Archambault
Na Spiši sa rozhodli bojovať s náročnou situáciou a v porovnaní so začiatkom sezóny už vymenili všetkých legionárov s výnimkou útočníkov Damiena Girouxa a Oliviera Archambaulta.
Postupne sa z kabíny víťaza základnej časti z minulej sezóny porúčali Anthony Salinitri, Adam Rockwood, Joel Teasdale, Jonathan Tychonick a Mathias Laferriere. Na ich miesta prišli a v tíme aj zatiaľ zostali Tanner Kaspick, Nolan Zajac, Jared McIsaac a aktuálne Martel.
Chcú zvrátiť sezónu
„Aj týmto príchodom chceme našim fanúšikom ukázať, že túto sezónu v žiadnom prípade nebalíme. Naopak, robíme všetko pre to, aby sme ju zvrátili a otočili. Veríme, že sa nám podarí zmenami v kádri posunúť mužstvo na vyšší level,“ dodal Heizer.
Na Spišiakov najbližšie čakajú dva zápasy v rozpätí dvoch dní. V piatok vycestujú do Liptovského Mikuláša a v sobotu privítajú Michalovce, čiže priameho konkurenta v boji o vyhnutie sa baráži o zotrvanie v najvyššej súťaži.