Hokejisti Slovenska ovládli domáci Vianočný Kaufland Cup, víťazná rozlúčka s rokom 2025 aj Craigom Ramsaym - VIDEO

Zápas pod Urpínom bol oficiálnou rozlúčkou kanadského odborníka Craiga Ramsayho so slovenskou reprezentáciou, ktorú viedol od roku 2017 a dotiahol ju aj k bronzu na ZOH 2022. V piatok bol priamo na striedačke.
Patrik Hrehorčák
Slovenský útočník Patrik Hrehorčák v súboji s Rakúšanom Marcom Kasperom počas zápasu základnej A-skupiny na MS v hokeji 2025. Štokholm (Avicii Arena), 12. máj 2025. Foto: Anders Wiklund/TT News Agency via AP
Slovenskí hokejoví reprezentanti v Banskej Bystrici obhájili prvenstvo na turnaji o Vianočný Kaufland Cup. V piatkovom súboji spečatili turnajový triumf víťazstvom 3:2 po predĺžení nad výberom Lotyšska. Slováci si v prvom súboji ba podujatí poradili s Nórmi 7:4, ktorí neskôr podľahli aj Lotyšom 0:4.

Zápas pod Urpínom bol oficiálnou rozlúčkou kanadského odborníka Craiga Ramsayho so slovenskou reprezentáciou, ktorú viedol od roku 2017 a dotiahol ju aj k bronzu na ZOH 2022. V piatok bol priamo na striedačke. Súčasťou tímu SR bude pod „piatimi kruhmi“ aj v Taliansku 2026, avšak viac v hľadisku.

Slovenskí hokejisti síce mali v prvej tretine viac striel na bránku, no nevyťažili z toho nič a navyše inkasovali, keď v 19. minúte poslal puk za Eugena Rabčana útočník Renars Krastenbergs. „Prvých desať minút bolo vyrovnaných a potom sme mali viac z hry,“ komentoval prvú tretinu obranca Mislav Rosandič v prenose JOJ Šport.

Prevahu mali zverenci trénera Vladimíra Országha aj v druhej časti a podarilo sa im vyrovnať, keď na 1:1 upravil Patrik Hrehorčák po prihrávke Olivera Okuliara. V tretej časti domáci a viedli zásluhou zásahu skúseného Matúša Sukeľa, ale Lotyši päť sekúnd pred treťou sirénou pri hre bez brankára vyrovnali a vynútili si predĺženie. Do listiny strelcov sa zapísal Janis Jaks.

V extra päťminútovke rozhodol Hrehorčák, ktorý v prvom stretnutí na turnaji ani nehral. V druhom však skóroval hneď dvakrát.

„Zvíťazili sme a musíme to hodnotiť pozitívne. Chceli sme sa úspešne rozlúčiť s Craigom. Každý hráč, ktorý prišiel pred druhým duelom. Každý z nich si svoje miesto zastal,“ povedal tréner Vladimír Országh pre JOJ Šport.

Vianočný Kaufland Cup 2025 – Banská Bystrica:

Slovensko – Lotyšsko 3:2 po predĺžení (0:1, 1:0, 1:1 – 1:0)

Góly: 31. Hrehorčák (Okuliar, M. Sukeľ), 51. M. Sukeľ (Okuliar, L. Hudáček), 63. Hrehorčák (K. Pospíšil) – 19. Krastenbergs, 60. Jaks (Indrašis, Zile)
Vylúčení: 1:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Stano, Hronský – D. Konc ml., Durmis (všetci SR), 2991 divákov
Zostavy:
Slovensko: Rabčan – Ivan, Mudrák, Marinčin, Ďaloga, Koch, Gajdoš, Romaňák – L. Hudáček, Čederle, Daňo – Hrehorčák, M. Sukeľ, Okuliar – K. Pospíšil, Čacho, Faško-Rudáš – Rosandič, Krivošík, Petrovský
Lotyšsko: Punnenovs – Jaks, Zile, Andžans, Bindulis, Komuls, Mamčics, Sejejs, Smons – Indrašis, Smirnovs, Krastenbergs – Dzierkals, Polcs, Rihards Bukarts – Zabusovs, Ozolinš, Roberts Bukarts – Ciunskis, Melnalksnis, Lapinskis

