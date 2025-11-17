Orbán obvinil lídrov EÚ, že zámerne predlžujú vojnu. Ukrajina nemá „žiadnu šancu“ poraziť Rusko, tvrdí

Maďarský premiér Viktor Orbán zároveň tvrdí, že financovanie Ukrajiny „ekonomicky a finančne zabíja“ EÚ.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Predseda vlády Maďarska Viktor Orbán. Foto: SITA/Milan Illík
Maďarsko Iné správy Iné správy z lokality Maďarsko

Ukrajina nemá „žiadnu šancu“ poraziť Rusko vo vojne a pokračujúca finančná podpora zo strany Európskej únie je „úplne šialená“. Ako referuje web Politico, v rozhovore pre podcast MD MEETS to povedal Viktor Orbán.

Maďarský premiér tiež tvrdí, že financovanie Ukrajiny „ekonomicky a finančne zabíja“ EÚ. Už sme spálili 185 miliárd eur a naším zámerom je spáliť ešte viac. Financujeme krajinu, ktorá nemá šancu vyhrať vojnu,“ povedal Orbán.

Nesprávne konanie lídrov EÚ

Maďarsko v minulosti blokovalo predĺženie sankcií EÚ proti Rusku aj finančnú podporu pre Ukrajinu a lobovalo za výnimku z amerických sankcií na ruskú ropu.

Orbán v rozhovore tiež obvinil lídrov EÚ, že zámerne predlžujú konflikt, aby si zlepšili vyjednávaciu pozíciu pri mierových rokovaniach. „Myslia si, že musíme pokračovať vo vojne, aby sme viac podporovali Ukrajinu. Je to úplne nesprávne,“ vyhlásil.

Zaujíma ho budúcnosť európskych národov

Podľa Orbána by Európa mala zaujať postoj k Ukrajine „na základe európskeho záujmu“. Dodal, že ho nezaujíma, či Moskva vyhráva alebo prehráva, ale zaujíma ho „budúcnosť európskych národov, vrátane Maďarov“ a „nový bezpečnostný systém“.

Obavy, že posilnené Rusko by mohlo zaútočiť na ďalšiu členskú krajinu EÚ alebo NATO, odmietol. „Je smiešne tvrdiť, že Rusi zaútočia na EÚ alebo NATO, jednoducho preto, že nie sú dosť silní. My sme oveľa silnejší,“ vyhlásil.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War Daily Life
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Battle for Pokrovsk
19 fotografií v galérii
Russia Ukraine War Daily Life
Viac k osobe: Viktor Orbán
Firmy a inštitúcie: Európska úniaNATO Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Okruhy tém: Maďarský premiér Rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk