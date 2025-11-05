Orbán odkazuje Zelenskému: Ukrajina nebráni Maďarsko

Maďarský premiér Viktor Orbán odmietol obvinenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že „špeciálne podporuje Putina“ tým, že blokuje rokovania o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. V utorňajšom rozhovore pre portál Euro News Zelenskyj povedal, že by Maďarsko malo podporiť Ukrajinu v obrane Európy.
„Myslím si, že Viktor Orbán by mal Ukrajine niečo ponúknuť, keďže Ukrajina chráni celú Európu pred Ruskom. Napriek tomu sme ani teraz, počas tejto vojny, nedostali od neho žiadnu podporu, podporu pre našu víziu života,“ uviedol ukrajinský prezident.
Orbán tieto vyjadrenia odmietol vo vyhlásení, ktoré zverejnil krátko po rozhovore.
„Musím odmietnuť tvrdenie, že Maďarsko niečo dlhuje Ukrajine. Ukrajina Maďarsko nebráni pred nikým ani pred ničím. O nič také sme nepožiadali a ani nikdy nepožiadame. Bezpečnosť Maďarska je garantovaná našimi vlastnými obrannými kapacitami a NATO, ktorého Ukrajina našťastie nie je členom,“ povedal Orbán.
Zdôraznil, že Maďarsko poskytlo Ukrajine približne 200 miliónov eur vo forme humanitárnej pomoci a naďalej jej dodáva plyn a elektrinu.
„Maďarsko nepodporuje a ani nebude podporovať vstup Ukrajiny do Európskej únie, pretože by to podľa nás prinieslo vojnu do Európy a presunulo peniaze Maďarov na Ukrajinu,“ vyhlásil s tým, že by radšej videl Ukrajinu ako strategického partnera EÚ, nie ako plnoprávneho člena.