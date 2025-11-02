RSF: Fico patrí k najväčší ohováračom médií, Orbán k najhorším umlčovateľom informácií

Organizácia Reportéri bez hraníc zverejnila profily 34 predátorov slobody tlače.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa ukončenia beztrestnosti za zločiny proti novinárom organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) zverejnila profily 34 predátorov slobody tlače, ktorí v roku 2025 útočili na novinárov a právo na informácie.

Zabíjajú, cenzurujú, väznia a napádajú novinárov, potláčajú spravodajské médiá, očierňujú žurnalistiku alebo používajú jej znaky na manipuláciu s informáciami na propagandistické účely,“ uviedla organizácia RSF.

Techniky, ktorých terčom sa mediálni profesionáli stali aj v tomto roku, RSF rozčlenila na politické, bezpečnostné, právne, ekonomické a sociálne. V kategórii sociálnych techník, ktorých podstatou je ohováranie médií a podpora nedôvery voči novinárom, RSF na šieste miesto zaradila slovenského premiéra Roberta Fica. Na prvých troch priečkach sú americký miliardár Elon Musk, izraelská organizácia Honest reporting a šéfredaktorka ruských štátnych mediálnych skupín RT, Rossija Segodňa a Sputnik Margarita Simonjanová.

V kategórii politických techník, ktoré umlčujú informácie vo svojej krajine, sú podľa RSF najväčšími predátormi afganský náboženský líder Hajbatulláh Achúndzáda a ruský vodca Vladimir Putin. Na ôsmu priečku umiestnili maďarského premiéra Viktora Orbána. V bezpečnostnej kategórii sú podľa organizácie najväčšími nepriateľmi slobody tlače izraelská armáda a Čínska komunistická strana a v ekonomickej kategórii americké firmy Aphabet a Meta a gruzínsky miliardár Bidzina Ivanišvili.

