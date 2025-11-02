RSF: Fico patrí k najväčší ohováračom médií, Orbán k najhorším umlčovateľom informácií

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ukončenia beztrestnosti za zločiny proti novinárom organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) zverejnila profily 34 predátorov slobody tlače, ktorí v roku 2025 útočili na novinárov a právo na informácie.
„Zabíjajú, cenzurujú, väznia a napádajú novinárov, potláčajú spravodajské médiá, očierňujú žurnalistiku alebo používajú jej znaky na manipuláciu s informáciami na propagandistické účely,“ uviedla organizácia RSF.
Techniky, ktorých terčom sa mediálni profesionáli stali aj v tomto roku, RSF rozčlenila na politické, bezpečnostné, právne, ekonomické a sociálne. V kategórii sociálnych techník, ktorých podstatou je ohováranie médií a podpora nedôvery voči novinárom, RSF na šieste miesto zaradila slovenského premiéra Roberta Fica. Na prvých troch priečkach sú americký miliardár Elon Musk, izraelská organizácia Honest reporting a šéfredaktorka ruských štátnych mediálnych skupín RT, Rossija Segodňa a Sputnik Margarita Simonjanová.
Úrad vlády odmieta rebríček Reportérov bez hraníc, ktorý zaradil Roberta Fica medzi „predátorov slobody tlače“
V kategórii politických techník, ktoré umlčujú informácie vo svojej krajine, sú podľa RSF najväčšími predátormi afganský náboženský líder Hajbatulláh Achúndzáda a ruský vodca Vladimir Putin. Na ôsmu priečku umiestnili maďarského premiéra Viktora Orbána. V bezpečnostnej kategórii sú podľa organizácie najväčšími nepriateľmi slobody tlače izraelská armáda a Čínska komunistická strana a v ekonomickej kategórii americké firmy Aphabet a Meta a gruzínsky miliardár Bidzina Ivanišvili.