Optimistická prehra so Švédskom. Išli sme do toho až do samého záveru, tešil sa obranca Gernát - FOTO

Slovenský tím aj napriek prehre odchádzal z ľadu s pocitom, že proti jednému z favoritov turnaja obstál.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Slovenský obranca Martin Fehérváry padá po súboji so švédskym útočníkom Mikom Zibanejadom počas zápasu základnej B-skupiny na zimnej olympiáde. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 14. február 2026. Foto: SITA/AP.
Taliansko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Slovenskí hokejisti síce v sobotu na olympijskom turnaji v Miláne podľahli Švédsku 3:5, no ich šanca na priamy postup do štvrťfinále zostala reálna. O víťazovi skupiny rozhodne neskorší sobotňajší duel Fínska s Talianskom a ak domáca reprezentácia nezaboduje, slovenskí hráči sa stanú víťazmi B-skupiny, čo znamená priamu štvrťfinálovú miestenku.

Hektický záver

Slovenský tím aj napriek prehre odchádzal z ľadu s pocitom, že proti jednému z favoritov turnaja obstál. Obranca Martin Gernát napriek prehre vyzdvihol výkon mužstva a celkové nastavenie tímu. „Záver bol trošku hektický, ale 1. miesto je 1. miesto. Myslím si, že pred turnajom by sme to brali všetkými desiatimi. Myslím si, že celý tím odviedol skvelú prácu,“ povedal Gernát.

Fotogaléria k článku:

Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
15 fotografií v galérii
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko

Slováci bojovali až do posledných sekúnd. Za stavu 2:5 potrebovali streliť gól, aby zostali v hre o prvenstvo. Ten napokon padol 39 sekúnd pred koncom, keď puk do siete „upratal“ Dalibor Dvorský. „Vedeli sme, že ten gól musíme streliť. Išli sme do toho až do samého záveru a padlo to tam,“ vravel Gernát, ktorý v zápase sám skóroval na 2:2 a výrazne podporoval ofenzívu mužstva.

Slováci ukázali charakter, Švédi potvrdili kvalitu

Proti silnému súperovi ukázali Slováci charakter. Švédi potvrdili svoju kvalitu najmä v ofenzíve, no slovenský tím sa s favoritom držal v kontakte prakticky celý duel. „Myslím si, že máme výborný kolektív. Mužstvo je dobre pripravené. Presvedčili sme sa, že dokážeme hrať s hocikým. Je to veľká výhoda do ďalších bojov,“ zdôraznil skúsený obranca.

Fotogaléria k článku:

Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Sporný moment v závere prvej tretiny zápasu Slovenska proti Švédsku, puk zastal tesne pri bránkovej čiare a rozhodcovia usúdili, že gól to nebol. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 14. február 2026.
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
5 fotografií v galérii
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko

Skupina bola podľa neho mimoriadne náročná a o všetkom rozhodujú detaily. Gernát verí, že tím sa vyhne osemfinále a v prípadnom štvrťfinále nadviaže na výkony zo skupiny. „Tento turnaj je o jednom zápase. Verím, že ho zvládneme,“ zakončil Gernát smerom k vyraďovacej fáze.

Viac k osobe: Martin Gernát
Okruhy tém: Slovenská hokejová reprezentácia Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk