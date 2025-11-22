Žilinka: Na skrátené legislatívne konanie o Úrade na ochranu oznamovateľov nie sú zákonné podmienky

Ako na tlačovej konferencii po vláde ozrejmil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), návrh zákona zriaďuje nový, nezávislý Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Na schvaľovanie zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti v skrátenom legislatívnom konaní neexistujú zákonné podmienky. Na svojom facebookovom profile to v sobotu uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka. „Na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti nevzhliadam splnené zákonné podmienky,“ vyhlásil.

Vláda dnes na mimoriadnom rokovaní schválila návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti.

Ako na tlačovej konferencii po vláde ozrejmil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), návrh zákona zriaďuje nový, nezávislý Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zároveň schválili aj návrh na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu.

