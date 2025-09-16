Opozícia chce poraziť Fica bez Matoviča: Ak si myslia, že takýmito blokáciami nás vytesnia, tak sú na veľkom omyle, odkazuje Šipoš - VIDEO

Škrípe to aj v opozícii? Progresívne Slovensko, KDH, SaS a mimoparlamentná strana Demokrati odštartovali novú vlnu protivládnych protestov bez Igora Matoviča a jeho Hnutia Slovensko.
„Pevne verím, že dnešné protesty splnia svoj účel a zároveň – a toto chcem zdôrazniť – odovzdajú všetkým ľuďom dobrej vôle aj nádej, že je tu alternatíva, že sa tu kreuje alternatíva zo štyroch opozičných strán, ktorá je schopná nahradiť túto hrôzovládu, ktorá na Slovensku momentálne vládne,“ povedal v utorok na tlačovej konferencii opozičný poslanec Ľubomír Galko z Demokratov.
Galka sme sa po tomto vyhlásení pýtali, či je teda už v opozičných kruhoch definitívne rozhodnuté, že sa budú snažiť poraziť Roberta Fica bez Igora Matoviča, a či sa im to vylúčením Hnutia Slovensko aj podarí?
Matovič sa vylučuje sám
„Igor Matovič sa vylučuje sám z tej spolupráce. Nemôžete sa na jednej strane tlačiť do nejakej spolupráce opozičných strán, a na druhej strane v priestore, kde sa tie opozičné strany a ich predstavitelia ani nemôžu brániť, tak tam ich vyurážate,“ reagoval na otázku Galko.
V tejto súvislosti Galko tiež pripomenul ako v nedeľnej diskusnej relácii Matovič atakoval predsedu Demokratov Jaroslava Naďa, či lídra PS Michala Šimečku. „Takýmto spôsobom sa dobrá spolupráca nenadväzuje,“ skonštatoval Galko. Podľa jeho názoru, ak držia opoziční partneri voči inej politickej strane odstup, tak sa spolupráca nadväzuje tak, že treba v tej strane urobiť sebareflexiu, a zároveň urobiť nejaké ústretové gesto.
„Ale Igor Matovič robí presný opak. Robí brázdu, a ja by som to nazval brázda izolácie, ktorú on vlastne prehlbuje,“ hovorí Galko s tým, že podmienkou dobrej opozičnej spolupráce je neurážať a neútočiť na svojich partnerov.
Krátkozraké a nedospelé rozhodnutie
Poslanca Hnutia SlovenskoMichala Šipoša sme sa pýtali, ako vníma správanie opozičných strán, a že ich vylúčili z protivládnych protestov. „Vnímam to ako krátkozraké a nedospelé rozhodnutie, či už zo strany Progresívne Slovensko alebo SaS, ktoré nás cielene chcú blokovať a vytesniť. Myslím si, že ak máme poraziť Fica a celú mafiu, ktorá tu vládne (aj stranu Hlas, Republiku a SNS); tak sa musí spojiť celá demokratická opozícia, bez toho to nepôjde. A určite to nepôjde bez Hnutia Slovensko,“ hovorí Šipoš.
Poslanec Hnutia Slovensko tiež pripomenul, že v posledných voľbách mali viac ako 264-tisíc hlasov, takže správanie opozičných partnerov vníma aj ako ignoráciu týchto voličov, ktorí tiež zmýšľajú prodemokraticky, proeurópsky a protikorupčne. „Ak si myslia, že takýmito blokáciami či nepozvaním nás nejakým spôsobom vytesnia, tak sú na veľkom omyle,“ odkázal Šipoš opozičným stranám.
A ako vníma kritické slová Ľubomíra Galka, že Igor Matovič sa sám izoluje a vylučuje zo spolupráce? „Keby nebolo Igora Matoviča, tak pán Galko by už bol na politickom dôchodku a nedával by už asi nikomu rozhovory,“ reagoval Šipoš.
Vystúpenie Hlinu na protestoch zarezalo KDH
V opozičným kruhoch to však škrípe aj medzi ďalšími stranami. Konkrétne to bol poslanec za SaS Alojz Hlina, ktorý sa posťažoval, že mu jedna z opozičným strán, s ktorou organizujú protivládne protesty, nedovolila vystúpiť.
„Viacerí sa ma pýtate, tak odpovedám: vidíme sa na proteste….Mal som na utorkovom proteste v Bratislave ľudí aj krátko pozdraviť z pódia, no jedna politická strana s tým nesúhlasila. Aj taký vie byť život. Nevadí, treba ísť ďalej,“ napísal Hlina na sociálnej sieti. Nekonkretizoval o ktorú opozičnú stranu ide, ale medzi komentármi pod jeho príspevkom sa objavilo meno KDH.
Ľubomíra Galka z Demokratov sme sa pýtali, čo hovorí na tento spor v rámci opozičných strán, s ktorými organizujú spoločne protesty. „Pokladám to za malú vec…Pokiaľ má pán Hlina nejaké nezrovnalosti, alebo trošku poškodené osobné vzťahy s niekým iným, tak je to vec, ktorú treba len vydiskutovať. Ten výsledok je dôležitý a to je ten, že tu máme štyri opozičné strany, ktoré sa postavia vedľa seba pre ľudí v takejto závažnej téme. Pevne verím, že tam deklarujú určitú súdržnosť, jednotu a spoluprácu,“ uviedol Galko pre agentúru SITA s tým, že to vníma len ako „malú boliestku„.
Poslanec Demokratov zároveň povedal, že ich politická strana nemá skúsenosti s tým, že by im na protestoch nedovolili vystúpiť. „Celkom neskromne môžem povedať, že nám nikdy nikto na žiadnom proteste nepovedal, že ten alebo onen konkrétny politik z Demokratov nemôže vystúpiť,“ vraví Galko.
Protivládne protesty
V kontexte napätej a polarizovanej spoločnosti, kedy sa množia útoky a atentáty na politikov, sme sa na záver pýtali poslanca Demokratov, či budú na protestoch vyzývať vystupujúcich k tomu, aby ich prejavy zostali vo vecnej rovine a neprešlo to do demonizácie politických súperov.
Podľa slov Galka na protivládnych protestoch organizátori aj doteraz vyzývali verejnosť, aby vystupovala slušne a neodznievali výzvy k násiliu. „Na druhej strane, tí ľudia sú slobodní a keď raz niekto si myslí, a na tom námestí zakričí, že Robert Fico alebo Matúš Šutaj Eštok patria do nejakého nápravno-výchovného zariadenia, tak teraz čo? Budeme toho človeka prenasledovať?“ pýtal sa zároveň Galko s tým, že máme slobodu prejavu a politik musí podľa jeho slov zniesť aj takéto prejavy.