Prieskum ukázal kto má najvernejších voličov. PS vedie, Hlas slabne a Demokrati ťažia z chaosu

Jedných z najvernejších voličov má opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Ako ukázal prieskum agentúry NMS Market Research Slovakia, progresívcov by začiatkom tohtoročného septembra opätovne volilo 81 percent voličov, ktorí ich volili v parlamentných voľbách v septembri 2023. Volebný model bol realizovaný online na vzorke 1 002 respondentov od 3. do 7. septembra.
Podľa jeho výsledkov by v parlamentných voľbách zvíťazilo hnutie PS, ktoré by získalo 22,1 percenta voličských hlasov. Na druhom mieste skončil Smer-SD, volilo by ho 20,1 percenta voličov, na treťom bolo mimoparlamentné hnutie Republika so ziskom 10,2 percenta. Hlas-SD by volilo 9,5 percenta respondentov.
Kto by sa dostal do parlamentu
Do Národnej rady (NR) SR by sa dostali ešte štyri ďalšie politické subjekty, a to Hnutie Slovensko (7,1 percenta), Sloboda a Solidarita – SaS (6,1 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie – KDH (5,7 percenta) a v súčasnosti mimoparlamentní Demokrati (5,5 percenta). Do parlamentu by sa nedostala Maďarská Aliancia (4,1 percenta), hnutie Sme rodina (3,2 percenta) ani Slovenská národná strana – SNS (dve percentá).
Menej ako polovica Slovákov považuje britskú volebnú kampaň za zásah do vnútorných záležitostí štátu
Ako agentúra NMS Market Research Slovakia uviedla, k rastu podpory progresívcov prispievajú najmä sklamaní voliči strán Demokrati a SaS, Hnutia Slovensko, aj nevoliči. „Smer-SD si ponechal približne dve tretiny svojich voličov. Najväčší odliv od volieb zaznamenal smerom k hnutiu Republika a medzi nerozhodnutých voličov – ich počet však oproti letným meraniam mierne poklesol,“ priblížila ďalej agentúra.
Stabilita a odliv voličov Republiky
Podobne ako Smer je na tom aj hnutie Republika, ktoré by opätovne volilo 63 percent voličov, ktorí ich podporili v parlamentných voľbách pred temer dvomi rokmi. Ostatok ich voličov sa rozdelil naprieč politickým spektrom, prešli napríklad k Hnutiu Slovensko, a tiež k SNS, SaS, Smeru, ale aj PS.
Zároveň si ale Republika pripísala pätinu voličov národniarov a sedminu voličov Smeru. Hlas-SD v porovnaní s voľbami v roku 2023 prišiel o vyše polovicu svojho elektorátu. Najviac ich stratil v prospech Smeru (15 percent z nich), no rovnaký podiel jeho voličov sa zaradil medzi nerozhodnutých. Po päť percent voličov stratil aj v prospech Republiky a progresívcov.
Smer-SD by bol podľa prieskumu najväčším skokanom, voľby by však nevyhral
Hnutie Slovensko tiež od septembra 2023, keď kandidovalo ešte ako hnutie OĽaNO, stratilo zhruba polovicu voličov. Najviac, a to 11 percent ich prešlo k hnutiu PS, sedem percent prešlo k Demokratom a po päť percent voličov stratili matovičovci a v prospech SaS a Za ľudí (agentúra ich merala ako samostatnú stranu). Po štyri percentá voličov Hnutia Slovensko odišli aj ku KDH, Sme rodina a Hlasu.
Ako OĽaNO kompenzuje odchody
Obyčajní ľudia ale tento odliv čiastočne kompenzujú sklamanými voličmi skoro všetkých strán, výnimkou je SNS. SaS si udržala približne polovicu svojho voličstva z posledných parlamentných volieb (49 percent), avšak 24 percent ich voličov prešlo k Progresívnemu Slovensku. Desať percent stratili aj v prospech Demokratov, no liberálom sa darí oslovovať voličov súčasného hnutia Slovensko, KDH aj PS.
Danko tvrdí, že Radačovský so stranou už nekomunikuje, klub udržali len vďaka poslancovi zo Smeru
„KDH má stále približne dve tretiny verných voličov z jesene 2023, najväčší odliv zaznamenali k SaS a Republike. Tieto straty sa im čiastočne podarilo nahradiť ziskom sklamaných voličov Hlasu-SD a OĽaNO,“ uvádza agentúra NMS. Kresťanskí demokrati si zachovali 67 percent elektorátu, kvôli SaS ich opustilo deväť percent voličov, po päť percent stratili aj v prospech Republiky a Ľudovej strany Naše Slovensko.
Demokrati a SNS v prieskume
„Demokrati si zachovávajú približne polovicu svojich voličov, odchody zaznamenali najmä k PS a medzi nerozhodnutých. Svoj rast v prieskumoch zakladajú na sklamaných voličoch SaS, OĽaNO a PS, čo opäť potvrdzuje fakt, že Demokratom sa darí naberať voličov najmä v rámci opozičného tábora a sklamaných voličov koalície zväčša neoslovujú,“ vysvetlila agentúra NMS.
V súčasnosti koaličná SNS si zachovala 25 percent svojich voličov z volieb v roku 2023. Najviac, a to 22 percent voličov, stratila v prospech Republiky, 17 percent jej vtedajšieho elektorátu prešlo k Smeru. Bezmála pätina (17 percent) jej voličov sa zaradila medzi nerozhodnutých, po tri percentá stratila i v prospech Demokratov, SaS, Hlasu a PS.