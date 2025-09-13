Naď tvrdí, že Sulík a Matovič klamú o S-300: Narobili už dosť veľa zla v politike a mali by konečne odísť - VIDEO

Líder Demokratov a bývalý minister obrany Jaroslav Naď je aktuálne pod paľbou kritiky v súvislosti s darovaním systému protivzdušnej obrany S-300.
Téma ochrany slovenského vzdušného priestoru sa stala mimoriadne aktuálnou po tom, ako Poľsko informovalo, že malo zostreliť ruské drony, ktoré narušili jeho vzdušný priestor.
Generálna prokuratúra by mala preveriť, či Naď neohrozil bezpečnosť Slovenska, vyhlásil Gašpar – VIDEO
Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) vyhlásil, že vzdušný priestor Slovenska nie je dostatočne chránený a voči podobnému incidentu ako sa stal v Poľsku, nie je chránený skoro vôbec. Podľa Gašpara za tento stav na Slovensku môže exminister obrany Jaroslav Naď.
Podpredseda parlamentu si preto myslí, že Generálna prokuratúra by sa mala zaoberať tým, či Naď svojím konaním nespôsobil ohrozenie bezpečnosti Slovenska.
Podľa Sulíka a Matoviča Naď podviedol vládu
Naďa kritizuje za darovanie systému S-300 nielen vládna koalícia, ale aj jeho bývalí koaliční partneri. „Keď som podpisoval ako minister vývoznú licenciu na protiraketový systém S-300, tak minister Naď ma oklamal. A oklamal nielen mňa, ale celú vládu. To, čo povedal, bolo číre klamstvo. Tvrdil, že najskôr príde jeden Patriot, síce len do zápožičky, ale keď zapožičaný Patriot odíde, vraj má prisľúbené a dohodnuté trvalé riešenie. A dnes to trvalé riešenie nie je. Myslím si, že on to už v tom čase vedel. To už musí on povedať, prečo vtedy klamal,“ povedal ešte vlani Richard Sulík.
Naď a bezpečnostní experti vyvracajú tvrdenia vlády a prezidenta o stave protivzdušnej obrany – VIDEO
Nedávno sa ozval aj líder Hnutia SlovenskoIgor Matovič, ktorý prezradil, že v časoch ich vlády Naď “na chrapúňa” oklamal jeho aj celú vládu v súvislosti so systémom S-300. Priznal, že Naďovi slepo veril a potvrdil výroky Sulíka, že v prípade S-300 podviedol Naď celú vládu.
“On prišiel na vládu a aj na koaličke nám všetkým hovoril, že ak aj S-300 darujeme, vôbec nemusíme mať žiadne obavy, lebo okamžite sem príde náhrada od našich spojencov a že tak to vybavil, že to tu bude dovtedy, kým nebudeme mať náhradu. No a videli sme, bola tu náhrada možno tak rok, možno rok a pol. Takéto podvody a klamstvá zo strany Jara, aj to, čo teraz predvádza…” povedal líder Hnutia Slovensko.
VIDEO: Naď reaguje na Sulíka a Matoviča o tom, že mal oklamať vládu v súvislosti so systémom S-300:
Naď predložil dôkazy
Exminister obrany Naď aktuálne reagoval na slová svojich bývalých koaličných partnerov. Tvrdí, že Sulík a Matovič nehovoria pravdu.
Opozícia nie je na vine, že chýba protivzdušná obrana, tvrdí Remišová. Premiéra kritizovala, prečo nazýva lídrov EÚ vojnovými štváčmi - VIDEO
„V súvislosti s Patriotmi a systémom S-300 ma obviňujú nielen predstavitelia koalície, ale aj opozície ako je pán Sulík či pán Matovič, ktorí sa teda veľmi vyznajú do vojenských systémov, gratulujem im, a oni hovoria, že som vravel, že tie Patrioty tu ostanú navždy, keď sme išli dať S-300. Len chcem pripomenúť, že tie tri Patrioty ktoré prišli na Sliač tu boli skôr, ako sme tú S-300 dali na Ukrajinu. Po druhé, v tom čase, teda v roku 2022, som všade verejne hovoril, že systém Patriot nie je náhradou za starý ruský systém S-300, ale je to doplnenie, ďalsí prvok na obranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky,“ vysvetľoval Naď na piatkovej tlačovej konferencii a svoje tvrdenia doložil aj fotografiami článkov z médií.
“Taký Sulík a Matovič vedia o obrane asi toľko ako ja viem o jadrovej elektrárni. Tak načo sa budem ja s nimi rozprávať o tom?“ vyhlásil na adresu svojich bývalých partnerov Naď. A prečo by títo dvaja politici klamali? – pýtali sme sa lídra Demokratov.
Slovensko je bez protivzdušnej obrany kvôli Smeru, šokuje vyhlásením Krúpa. Prijať akúkoľvek zodpovednosť odmieta - VIDEO
„Lebo je to politika. Lebo sa potrebujú nejakým spôsobom odlíšiť, potrebujú na niekoho útočiť…Viete, ja som sa nevyjadroval k rôznym veciam, ja sa nevyjadrujem ani k tomu, čo robil Sulík v Dubaji, mne to je jedno, ja sa do toho nevyznám. Ja sa nevyjadrujem k tomu, čo robil nejaký Matovič s lotériou, ja sa do toho nevyznám a nebudem sa k tomu vyjadrovať. Oni o obrane nevedia absolútne nič, nechápu to, nerozumejú tomu,“ reagoval na otázku Naď.
„Myslím si, že páni Sulík s Matovičom narobili dosť veľa zla už v našej politike a už by mali naozaj spoločne odísť k lepšej budúcnosti pre nich a aj pre Slovenskú republiku,“ odkázal Naď svojim bývalým koaličným partnerom.
VIDEO: Exminister obrany Naďa a generál Pavel Macko reagujú na nápad Rudolfa Huliaka zaviesť povinnú vojenskú službu od 18 rokov:
Jaroslav Naď si servítku pred ústa nekládol ani vtedy, keď okomentoval Tibora Gašpara, ktorý si myslí, že Generálna prokuratúra by sa mala zaoberať tým, či Naď svojím konaním nespôsobil ohrozenie bezpečnosti Slovenska. Pozrite si to vo videu: