Fico môže byť ešte viac izolovaný, Smer-SD majú vylúčiť zo Strany európskych socialistov

Smer-SD má byť definitívne vylúčený zo Strany európskych socialistov (PES). Ako informuje portál euroactiv má sa tak udiať na kongrese v Amsterdame. „Vylúčenie, ku ktorému by malo prísť v polovici októbra spôsobí, že Fico bude na európskej úrovni ešte viac izolovaný a nebude mať väzby na hlavný európsky prúd,“ upozornil spomínaný web.
Smeráci už majú už v Strane európskych socialistov pozastavené členstvo od októbra 2023, keď Fico vytvoril koalíciu s národniarmi. Trpezlivosť európskym socialistom mala dôjsť aj pre jeho politiku na „štyri svetové strany“, zbližovanie sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a čínskym lídrom Si Ťin-pchingom. „V Bruseli a Štrasburgu už jeho poslanci pôsobia na okraji parlamentu a on sám frustroval snahy EÚ sankcionovať Kremeľ a znížiť závislosť od ruských energií,“ uvádza portál.
Jeden zo zdrojov webu tiež prezradil, že strane Hlas-SD zostane členstvo naďalej pozastavené.