Tomáš uisťuje, že situácia okolo Ferenčáka je vnútornou záležitosťou Hlasu a koalícia by po jeho odchode fungovala ďalej

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková
Poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD) nie je najzásadnejšou témou politickej scény. V relácii Na telo TV Markíza to vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) v súvislosti so situáciou okolo poslanca, ktorého plánuje koalícia odvolávať z postu predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti.

Nahradiť by ho mal Peter Kmec (Hlas-SD), ktorý bol nedávno odvolaný z postu podpredsedu vlády. Ferenčák deklaroval, že ak bude odvolaný, odíde z poslaneckého klubu strany Hlas. Ide o posledného z „rebelujúcich“ poslancov z Hlasu.

„Je členom Hlasu a chce ostať členom Hlasu. Ale jeho kroky o tom nesvedčia,“ myslí si minister Tomáš o Ferenčákovi. Zdôraznil, že ide o vnútornú záležitosť Hlasu, ktorú si strana vyrieši vnútorne. V relácii tiež Erik Tomáš vyhlásil, že Ferenčákov hlas markantne nemení pomery medzi koalíciou a opozíciou v parlamente. Bez Ferenčáka by koalícia mala v parlamente 78 poslancov, namiesto súčasných 79.

