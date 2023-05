Ódor: Do parlamentu som mal prísť s kalkulačkou, už teraz máme najvyššiu „sekeru“ v rámci Európskej únie

Predseda vlády Ľudovít Ódor by chcel na budúci týždeň dať dohromady prvotný návrh programového vyhlásenia vlády. Následne by rád v Národnej rade (NR) SR diskutoval o podpore preň. Uviedol to vo vyjadrení pre médiá po svojej prvej hodine otázok v parlamente.

Doplnil, že jednotliví ministri majú za úlohu zhrnúť priority svojich rezortov, krátkodobé aj nejaké dlhodobé, a následne by to dali do rozpočtu.

Ódor získal dojem, že do parlamentu mal prísť s kalkulačkou, keďže je mnoho návrhov, ktoré majú veľké ekonomické dopady. Podľa premiéra by bolo dobré, ak by neboli schvaľované návrhy, ktoré nemajú krytie v rozpočte. Pripomenul, že už teraz máme najvyššiu „sekeru“ v rámci Európskej únie.

„A pridať do toho ďalšiu miliardu, tak to len zvýši tú potrebu potom konsolidovať v budúcnosti, vráti sa to ako bumerang,“ povedal. Nechcel konkretizovať, ktoré návrhy ho najväčšmi vyrušujú, no podotkol, že v parlamente je viacero návrhov, ktoré sú za stámilióny eur a považuje za vhodné zvážiť ich v kontexte situácie s verejnými financiami.