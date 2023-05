Ódor a minister Šimko chcú parlamentné voľby bez škandálov a spochybňovania výsledkov

Predseda vlády Ľudovít Ódor a minister vnútra Ivan Šimko urobia všetko pre to, aby boli nadchádzajúce parlamentné voľby bez škandálov a bez toho, aby niekto mohol spochybňovať ich výsledky. Premiér to povedal po ich štvrtkovom spoločnom stretnutí. Zároveň však doplnil, že voľby sú záležitosť, ktorú „Slovensko už zvláda bez akýchkoľvek problémov„.

Šimko v tejto súvislosti povedal, že doviesť krajinu k voľbám a zabezpečiť ich riadny priebeh je najvýznamnejšou úlohou súčasnej vlády. „Informovali sme pána premiéra, ako je na to ministerstvo vnútra pripravené,“ uviedol minister. Jediná oblasť volieb, na ktorú nemá vplyv rezort vnútra alebo Štatistický úrad SR, sú podľa Šimka volebné komisie.

„To zabezpečujú kandidujúce politické strany. To za nich nemôže urobiť nikto iný. Oni musia ustrážiť to, že sa hlasy spočítajú na tej základnej úrovni správne,“ skonštatoval minister. Šéf rezortu vnútra tiež povedal, že s premiérom riešili aj problematiku dezinformačných kampaní a boja proti nim. „Bude to jedna z mojich priorít, aby útvar, ktorý má toto na starosti na ministerstve vnútra, fungoval dobre,“ dodal Šimko.