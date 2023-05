Ódor zrejme poruší tradíciu a nepôjde do Česka, dobré vzťahy so susedmi bude pestovať Wlachovský (video)

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Wlachovský chce pestovať dobré vzťahy s našimi spojencami i susedmi. Nový šéf rezortu diplomacie to uviedol na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom vlády Ľudovítom Ódorom.

V pláne má viacero ciest

Minister doplnil, že už telefonoval so svojimi kolegami z Českej republiky, Rakúska a Poľska. Zajtra plánuje cestovať do Prahy, zanedlho by mal navštíviť i Varšavu. Vyjadril sa, že jednou z jeho tém by mala byť aj strategická komunikácia a boj proti dezinformáciám, ktoré považuje za niečo, čo nás dostalo do situácie, v akej sa dnes nachádzame.

„Potrebujeme v tomto smere pridať, potrebujeme veci nastaviť tak, aby pokračovali aj po ukončení nášho mandátu,“ povedal.

Minuloročný 24. február podľa Wlachovského zmenil bezpečnostné nastavenie v Európe. Pozície voči ruskej agresii na Ukrajine sú podľa neho jasné. Uviedol, že chcú spravodlivý mier, ktorý potrestá vinníka a odškodní obeť. Pokračovanie podpory pre Ukrajinu je podľa neho v záujme Slovenska a jeho občanov.

Ódor zrejme poruší tradíciu

Premiér Ódor uviedol že jeho prvá zahraničná cesta povedie pravdepodobne do Nemecka, nie do Českej republiky, ako býva zvykom. Podotkol ale, že zatiaľ to nie je isté a potrebujú to potvrdiť. Ódor vysvetlil, že vzhľadom na krátkosť jeho mandátu nemá v úmysle absolvovať klasické cesty, ktoré vedú obvykle k prísľubu niekoľkoročnej spolupráce.

Podotkol, že český predseda vlády Petr Fiala by sa mal zúčastniť na konferencii Globsec, ktorá sa zanedlho bude konať v Bratislave, a preto Ódor nepovažuje za efektívne stretávať sa dvakrát v takom krátkom časovom rozpätí. Dodal, že on plánuje pokrývať skôr európske a celosvetové témy, kým minister zahraničných vecí sa bude primárne venovať spojencom i susedom.

Ódor pripomenul náročnosť geopolitickej situácie. Podotkol, že ho teší, že slovenský rezort diplomacie je riadený profesionálne, čo nespája len s personálnou kontinuitou, ale aj s kontinuitou zahranično-politickej orientácie.

„Tým, že sme členmi NATO aj Európskej únie, tak sa tak aj správame a budeme všetky dohody, ktoré Slovenská republika podpísala, ctiť, a zároveň plniť naše záväzky. Chceme byť platným a dobrým členom týchto organizácii,“ uviedol predseda vlády.