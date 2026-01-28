Od grónskej krízy k indickému červenému kobercu. Európska únia našla útechu tam, kde ju nečakala

Keď Ursula von der Leyenová v Naí Dillí predsedala podpisu veľkej obchodnej dohody s indickým premiérom Naréndrom Módím, jej široký úsmev hovoril za všetko. Pre Brusel to bol vítaný moment úľavy po turbulentných týždňoch, ktoré ovládli americké vyhrážky súvisiace s Grónskom a vnútorné spory v Únii.
Na tlačovej konferencii šéfka Európskej komisie označila dohodu medzi EÚ a Indiou za príbeh „dvoch gigantov, ktorí si vybrali partnerstvo“ a zároveň za „najlepšiu odpoveď na globálne výzvy“. Pre európskych lídrov pôsobilo indické hlavné mesto – napriek smogu – ako čerstvý závan vzduchu.
Spolu s prezidentom Európskej rady Antóniom Costom totiž opúšťali Brusel krátko po tom, čo sa podarilo utlmiť krízu v transatlantických vzťahoch a odsunúť bokom hádky okolo obchodnej dohody s juhoamerickým Mercosurom.
Červený koberec a „Gándhí z Lisabonu“
V Naí Dillí sa Európanom dostalo privítania, aké by v poslednom čase doma márne hľadali. Von der Leyenová a Costa boli čestnými hosťami na oslavách Dňa republiky, ich tváre sa objavili na plagátoch po celom meste a Costa sa hrdo pochválil indickým preukazom totožnosti.
Premiér Módí ho dokonca označil za „Gándhího z Lisabonu“. Miestne médiá si zas všimli bordovo-zlatý brokátový outfit Von der Leyenovej ako poctu indickej móde. Ostrý kontrast k chladnému tónu, ktorý Európa zažila len nedávno na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, kde dominovali hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa o snahe „získať kontrolu“ nad Grónskom.
Poučenie z Trumpovej éry
Po rokovaniach Trumpa so šéfom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Markom Ruttem Biely dom zjemnil rétoriku a hroziaca kríza stratila ostrosť. Costa tvrdí, že Únia sa po roku Trumpovho druhého mandátu naučila, ako reagovať.
„Musíme zostať pokojní a pokračovať v zdvorilých, rešpektujúcich vzťahoch,“ povedal pre AFP. „Zároveň však musíme diverzifikovať naše partnerstvá.“
Európski lídri si však nemyslia, že grónska epizóda bola len jednorazovým výkyvom. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič priznal, že si každé ráno prezerá titulky s otázkou, „čo sa ešte môže stať“. „Je to naozaj náročná práca,“ poznamenal s nadhľadom.
India ako nový pilier európskej stratégie
Podľa Šefčoviča posledný rok „turbozrýchlil európsku obchodnú politiku“. Únia sa snaží znížiť závislosť od USA a Číny a zároveň obchádzať náklady spojené s americkými clami. Aj preto rokuje s krajinami ako Filipíny, Malajzia, Spojené arabské emiráty či Austrália.
Dohoda podpísaná v Naí Dillí zruší alebo zníži clá na takmer 97 percent európskeho exportu a otvorí indický trh s 1,4 miliardy obyvateľov pre autá, víno, cestoviny a ďalšie produkty z EÚ. Brusel tak zároveň symbolicky otočil list po problémoch s dohodou Mercosur, ktorú doma spochybnili protestujúci farmári.
Európa dúfa, že obchodný pakt prinesie aj politické zblíženie. India síce zostáva neutrálna v otázke Ukrajiny a desaťročia sa spoliehala na ruskú vojenskú techniku, no premiér Módí hovorí o „nových príležitostiach“ v oblasti bezpečnostnej spolupráce s Európou.
Zatiaľ čo na vojenskej prehliadke v Naí Dillí sa objavili ruské vrtuľníky, záver patril francúzskym stíhačkám Rafale, ktoré preleteli nad hlavami divákov. Nenápadný, no výrečný signál, že pre Európsku úniu sa po grónskych búrkach možno otvára nová kapitola – tentoraz na červenom koberci v Indii.