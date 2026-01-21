Nič nie je isté. Europarlament poslal obchodnú dohodu s Mercosurom na preskúmanie Súdnemu dvoru EÚ

Proces môže podľa diplomatov viesť k odkladu a potenciálne aj k zastaveniu dohody, ktorú Brusel označuje za kľúčový nástroj na otváranie nových trhov.
Paraguay Mercosur EU Free Trade
Lídri EÚ a Mercosuru počas stretnutia pri podpise obchodnej dohody 17. januára v paraguajskom Asuncióne. Foto: Ilustračné, AP Photo/Jorge Saenz
Európsky parlament (EP) v stredu rozhodol, že nedávno podpísanú obchodnú o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a juhoamerickými krajinami ekonomického bloku Mercosur postúpi na posúdenie Súdnemu dvoru EÚ.

Rozhodnutie o súdnom preskúmaní, či je dohoda v súlade s politikami Únie, podporilo v hlasovaní 334 europoslancov, 324 bolo proti. Proces môže podľa diplomatov viesť k odkladu a potenciálne aj k zastaveniu dohody, ktorú Brusel označuje za kľúčový nástroj na otváranie nových trhov.

Predstavitelia Únie a Brazílie, Argentíny, Uruguaja a Paraguaja podpísali dohodu o vytvorení jednej z najväčších zón voľného obchodu na svete 17. januára v paraguajskom Asuncióne.

Poľutovaniahodné rozhodnutie

Európska komisia (EK), ktorá dohodu vyjednala, s rozhodnutím europarlamentu nesúhlasí, a v reakcii na hlasovanie uviedla, že ho „ľutuje“„Podľa našej analýzy nie sú otázky vznesené v návrhu parlamentu opodstatnené, pretože Komisia sa nimi už veľmi podrobne zaoberala,“ povedal novinárom v Bruseli hovorca EK pre obchod Olof Gill.

Stanovisko Komisie podporil aj nemecký kancelárFriedrich Merz, ktorý rozhodnutie EP označil za „poľutovaniahodné“.  Europarlament podľa neho nechápe aktuálnu geopolitickú situáciu. „Sme presvedčení o zákonnosti dohody. Žiadne ďalšie odklady. Dohoda sa teraz musí začať predbežne uplatňovať,“ napísal v stredu na platforme X.

Odpor domácich farmárov

Dohoda zvýhodňuje európsky export áut, vína a syrov do krajín Mercosuru, zatiaľ čo uľahčuje vstup juhoamerického hovädzieho mäsa, hydiny, cukru, ryže, medu a sóje na európsky trh.

To vyvolalo odpor mnohých európskych farmárov, ktorí v posledných týždňoch protestovali v Paríži, Bruseli a Varšave pre obavy z lacnejších dovozov potravinárskych produktov vyrábaných s nižšími štandardmi a zakázanými pesticídmi.

