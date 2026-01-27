EÚ a India spečatili obchodnú dohodu, profitovať z nej majú dve miliardy ľudí

Lídri Indie a Európskej únie v utorok v Naí Dillí oznámili „matku všetkých dohôd“. Ako uviedli obe strany, dohodu sa po dvoch desaťročiach rokovaní podarilo sfinalizovať v pondelok, pričom má chrániť sa pred výzvami zo strany dvoch popredných svetových ekonomík – Spojených štátov a Číny.
„Ľudia na svete o nej hovoria ako o matke všetkých dohôd,“ povedal indický premiér Naréndra Módí pred stretnutím s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Antóniom Costom. „Táto dohoda prinesie mnoho príležitostí pre 1,4 miliardy Indov a milióny obyvateľov EÚ,“ povedal Módí a dodal, že dohoda „predstavuje približne 25 percent svetového HDP a tretinu svetového obchodu“.
Nič nie je isté. Europarlament poslal obchodnú dohodu s Mercosurom na preskúmanie Súdnemu dvoru EÚ
EÚ vníma Indiu – najľudnatejšiu krajinu sveta – ako dôležitý trh do budúcnosti. Naí Dillí zasa považuje európsky blok za dôležitý zdroj veľmi potrebných technológií a investícií na rýchle zdokonalenie svojej infraštruktúry a vytvorenie miliónov nových pracovných miest. „Európa a India dnes píšu históriu. Vytvorili sme zónu voľného obchodu s dvoma miliardami ľudí, z ktorej budú mať úžitok obe strany,“ podotkla Von der Leyenová.
Očakáva sa, že India podľa dohody uľahčí prístup na trh pre kľúčové európske produkty vrátane automobilov a vína, výmenou za jednoduchší vývoz textilu, farmaceutických výrobkov, koženého tovaru, šperkov a ďalších produktov. „EÚ získa najvyššiu úroveň prístupu, aká kedy bola obchodnému partnerovi udelená na tradične chránenom indickom trhu,“ povedala Von der Leyenová a dodala, že očakáva zdvojnásobenie exportu do Indie. „Získavame významnú konkurenčnú výhodu v kľúčových priemyselných a poľnohospodárskych odvetviach.“
Obchodné rokovania s Indiou sa natiahnu do budúceho roka, tvrdí Šefčovič
Dohoda prichádza v čase, keď sa Brusel i Naí Dillí snažia otvoriť nové trhy tvárou v tvár americkým clám a čínskym kontrolám exportu. Očakáva sa tiež, že India a EÚ sa dohodnú na uľahčení pohybu sezónnych pracovníkov, študentov, výskumníkov a vysokokvalifikovaných odborníkov a tiež na pakt o bezpečnosti a obrane. „India a Európa urobili jasnú voľbu. Voľbu strategického partnerstva, dialógu a otvorenosti,“ napísala Von der Leyenová na sociálnych sieťach. „Ukazujeme rozdrobenému svetu, že aj iná cesta je možná.“
Naí Dillí, ktoré sa desaťročia spoliehalo na Moskvu v oblasti kľúčového vojenského vybavenia, sa v ostatných rokoch snažilo znížiť svoju závislosť od Ruska diverzifikáciou dovozu a posilnením vlastnej domácej výrobnej základne. Európa robí to isté, pokiaľ ide o Spojené štáty.