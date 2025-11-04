Obvinený hajloval pred políciou, s prokurátorom nakoniec uzavrel dohodu

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Žiline uzavrel dohodu o vine a treste s obvineným pre prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.
Ako informoval hovorca žilinskej prokuratúry Martin Kokles, dotyčný opakovane v prítomnosti hliadky mestskej polície, hliadky Policajného zboru a v prítomnosti viacerých osôb v reštauračnom zariadení pod vplyvom alkoholu použil pozdrav spájaný s nacistickou ideológiou Nemeckej ríše na čele s Adolfom Hitlerom a neonacistickými hnutiami.
„Následne prokurátor podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku návrh na schválenie uvedenej dohody o vine a treste,“ doplnil hovorca.