Obvinený hajloval pred políciou, s prokurátorom nakoniec uzavrel dohodu

Muž prejavoval sympatie k nacizmu priamo pred hliadkami.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Žiline uzavrel dohodu o vine a treste s obvineným pre prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Ako informoval hovorca žilinskej prokuratúry Martin Kokles, dotyčný opakovane v prítomnosti hliadky mestskej polície, hliadky Policajného zboru a v prítomnosti viacerých osôb v reštauračnom zariadení pod vplyvom alkoholu použil pozdrav spájaný s nacistickou ideológiou Nemeckej ríše na čele s Adolfom Hitlerom a neonacistickými hnutiami.

„Následne prokurátor podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku návrh na schválenie uvedenej dohody o vine a treste,“ doplnil hovorca.

