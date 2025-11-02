Útok nožom vo vlaku do Londýna: desať zranených, deväť vo vážnom stave

Desať ľudí utrpelo zranenia v sobotu večer po útoku nožom vo vlaku do Londýna. Podľa polície boli všetci zranení hospitalizovaní, pričom deväť z nich je v kritickom stave. Dodala, že dvoch podozrivých zadržali a na vyšetrovaní spolupracujú s protiteroristickou jednotkou. Totožnosť ani motív podozrivých zatiaľ nie sú známe.
Svedok Olly Foster pre BBC povedal, že počul ľudí kričať: „Utekajte, utekajte, niekto tu bodá všetkých!“ Spočiatku si však myslel, že ide len o halloweensky žart. Foster uviedol, že videl staršieho muža, ktorý zabránil útočníkovi bodnúť mladšie dievča.
Podľa svedkov, ktorí hovorili pre Sky News, stál po zastavení vlaku na nástupišti muž s veľkým nožom v ruke. Neskôr videli, ako polícia muža zneškodnila pomocou paralyzéra a spacifikovala ho.