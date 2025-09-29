Občianske organizácie spustili petíciu, novela ústavy podľa nich oslabí demokraciu a poškodí všetkých ľudí

Organizácie občianskeho sektora spustili podpisovú akciu, jej cieľom je vyjadriť znepokojenie nad prijatou novelou Ústavy SR. Za spustením podpisovej akcie stoja Právny inštitút, Možnosť voľby a Iniciatíva Inakosť. Novela, ktorú parlament schválil v piatok 26. septembra, podľa nich negatívne zasiahne do životov ľudí a výrazne oslabí demokratický charakter Slovenka.
Spustená verejná výzva dáva občanom a občiankam, aj organizáciám občianskeho sektora možnosť vyjadriť svoj odmietavý postoj k novele. K Vyhláseniu občianskej verejnosti k prijatiu novely Ústavy SR sa dosiaľ pripojilo 53 organizácií a 322 jednotlivcov.
Varovania právnickej obce
„Už skôr skupina rešpektovaných právnikov a právničiek vrátane bývalých sudcov ústavného súdu, ale aj množstvo iných subjektov vrátane organizácií občianskeho sektora varovalo pred vážnymi rizikami tohto návrhu. Právnická obec upozorňovala najmä na nezlučiteľnosť novely s našimi medzinárodnými a európskymi záväzkami, na oslabenie ochrany ľudských práv a na právnu neistotu, ktorú by prijatie novely prinieslo. Vážne výhrady smerovali aj k otvorene diskriminácii LGBTI+ ľudí, ktorá bola na ústavnej úrovni touto novelou ešte viac posilnená,“ pripomínajú iniciátor verejnej výzvy.
Dodávajú, že tieto obavy následne potvrdil aj poradný orgán Rady Európy, Benátska komisia, ktorá konštatovala, že novela štátu umožní svojvoľne si vyberať, ktoré medzinárodné zmluvné záväzky a rozhodnutia súdov bude alebo nebude rešpektovať.
Znepokojenie signatárov
Svojím podpisom tak môžu signatári vyjadriť znepokojenie nad tým, že prijatá úprava bude bezprecedentným spôsobom škodiť všetkým ľuďom, spoliehajúcim sa na spravodlivé a predvídateľné demokratické prostredie. K verejnej výzve sa možno pripojiť na stránke mojapeticia.sk.
„My, občianky a občania, obyvatelia a obyvateľky, ako aj organizácie občianskeho sektora pôsobiace na Slovensku sme s hlbokým znepokojením prijali správu o schválení novely ústavy. Táto novela nielenže negatívne zasiahne do životov ľudí na Slovensku, ale výrazne oslabí aj demokratický charakter našej krajiny. Odsudzujeme spôsob, akým bola prijatá, a odsudzujeme jej obsah. Ústava je dokument, ktorý má umožňovať veľmi rôznorodým ľuďom bezpečne žiť spolu. Nesmie byť preto nikdy korisťou akejkoľvek skupiny politikov a političiek. Nemusí vždy hladiť, ale nesmie vytláčať. Prijatá novela ústavy však bezprecedentne vytláča. Nie menšiny. Všetkých ľudí,“ píše sa vo vyhlásení občianskej verejnosti k prijatiu novely ústavy.
Kritika vágnosti a riziko svojvôle
Vo výzve je tiež zdôraznené, že ústava a právny štát majú chrániť pred bezmocnosťou. Novelizácia podľa signatárov prostredníctvom vágne použitých pojmov zvrchovanosti, národnej identity a „kultúrno-etických otázok“ otvára dvere svojvoľnosti orgánov štátu pri riešení otázok ľudských práv.
Novela ústavy sa už nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti, uviedla exprezidentka Čaputová
„Uškodí všetkým ľuďom. Zbezmocňuje všetkých, ktorí sa spoliehajú na spravodlivé a predvídateľné pravidlá. Paralyzuje všetkých, ktorí legitímne očakávajú, že štát ich práva ochráni. Novela ústavy, ktorá trucuje proti našim dobrovoľne prijatým medzinárodným záväzkom, a ktorá dáva frčku Európskej únii, tak vo finále podrazí nohy celej krajine,“ uvádza sa v texte vyhlásenia.
Odhodlanie a výzva na mobilizáciu
Podľa neho je tiež novela ťaživou výzvou vo vzťahu k tomu, na čom nám záleží, a čo chceme od života a od štátu. „Ak chceme skutočnú slobodu, rovnosť, dôstojnosť a právo na hľadanie vlastného šťastia, budeme musieť hľadať spôsoby, ako ľudskosť praktizovať v drobných skutkoch a občianskom odpore. Nenecháme sa rozdeliť a znechutiť. Hnev nás nemusí len deštruovať a rozdeľovať. Môže nás ako spoločenstvo mobilizovať. Zostávame,“ uzatvára text výzvy.
Parlamentné schválenie novely
Poslanci Národnej rady SR v piatok 26. septembra schválili návrh novely Ústavy Slovenskej republiky, ktorá uznáva len dve pohlavia muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, sedem bolo proti a nikto sa nezdržal.
Cieľom návrhu novely ústavy je podľa prekladateľa posilnenie tradičných hodnôt pre zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrh novely, ako ho schválili poslanci, zdôrazňuje zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, či manželstvo a rodinu.
Okrem iného sa zakotvuje do ústavy, že SR uznáva len dve pohlavia, a to muža a ženu. Osvojiť dieťa si môžu len zosobášené páry. Zavádza sa aj rovnosť mužov a žien pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Rodičia majú právo rozhodovať o účasti detí na výučbe, ktorá je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu, respektíve na vzdelávaní, ktoré sa týka intímneho života a sexuálneho správania.
Kritika odborníkov a Benátskej komisie
Novela ústavy presadzovaná Smerom-SD sa stretla s kritikou nielen u opozície, ale aj u odborníkov. Benátska komisia, ktorá je poradným orgánom Rady Európy, potvrdila obavy pred vážnymi právnymi rizikami koaličného návrhu novely ústavy týkajúceho sa kultúrno-etických otázok. Tvrdí to skupina slovenských právnikov, ktorá už v júni upozornila najmä na nezlučiteľnosť novely s našimi medzinárodnými a európskymi záväzkami, na oslabenie ochrany ľudských práv a na právnu neistotu, ktorú by prijatie novely spôsobilo.