Stačilo, píše Ivan Štefanec na sociálnej sieti a ohlásil ukončenie svojho členstva v KDH

Ivan Štefanec kritizuje schválenie novely ústavy.
SITA Slovenská tlačová agentúra
SITA Slovenská tlačová agentúra
1 min. čítania
EIC: Vojnové zločiny páchané na Ukrajine
Ivan Štefanec. Foto: archívne, SITA/ Jakub Julény.
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Bývalý europoslanec za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Ivan Štefanec ukončuje svoje členstvo v KDH. Poslednou kvapkou bolo schválenie novely ústavy.

„Stačilo. Priatelia, dnes som sa rozhodol ukončiť svoje členstvo v KDH. Posledným dôvodom bola pomoc poslancov KDH Smeru pri odvedení pozornosti od poklonkovania masovému vrahovi a od ekonomického a morálneho ničenia Slovenska,“ vyhlásil Štefanec na sociálnej sieti s tým, že odchádza s pocitom, že KDH dal viac ako dostal.

„Žijeme v dobe, kedy sa rozhodujeme, či budeme chrániť život a žiť podľa pravidiel v európskom priestore, alebo sa budeme pokrytecky tváriť, že nám ide o tieto hodnoty a pritom napomáhať gaunerom pri ekonomickom a morálnom úpadku Slovenska schádzaním z európskej cesty. Pre mňa je táto voľba jasná,“ dodal Štefanec.

Ako podotkol, na Slovensku mu záleží a má v pláne sa aj naďalej slobodne vyjadrovať a presadzovať slobodu, demokraciu a rovnosť. „Ďakujem za všetku podporu. Aj mnohým priateľom v KDH, ktorí vždy za mnou stáli a ktorým som naďalej otvorený ľudsky pomáhať. Tak, ako všetkým ľuďom, ktorí o to majú záujem,“ uzavrel Štefanec.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Ivan Štefanec
Firmy a inštitúcie: KDH Kresťanskodemokratické hnutie
Okruhy tém: Novela Ústavy SR
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk