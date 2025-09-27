Novela ústavy sa už nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti, uviedla exprezidentka Čaputová

Exprezidentka Zuzana Čaputová upozornila, že strach ako radca je cestou k nešťastiu, tentokrát k nešťastiu mnohých ľudí s inakosťou.
Zuzana Čaputová
Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová.
Slovenská ústava sa už nezbaví kontroverznosti, uviedla to bývalá prezidenta Zuzana Čaputová v reakcii na schválenie novely Ústavy SR, ktorá uznáva len dve pohlavia – muža a ženu, zakazuje osvojenie dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo.

„Aj keď opomeniem proces, a teda, že jej text nebol predmetom poctivého hľadania najlepšej verzie odbornou verejnosťou, nemôžem prehliadnuť motív, pre ktorý vznikla – politický kalkul, prezlečený za ochranu hodnôt a strach, resp. potreba chrániť pred hrozbou,“ napísala exprezidentka na sociálnej sieti.

Upozornila, že strach ako radca je cestou k nešťastiu, tentokrát k nešťastiu mnohých ľudí s inakosťou, ktorým táto novela okrem iného hovorí, že sú pre spoločnosť nebezpeční, nepredvídateľní a že sú hrozbou, ktorá si vyžiadala až zmenu ústavy.

„Nie ste nebezpeční a ani nie ste hrozbou, to z každého z nás môže robiť iba naše konanie,“ odkázala bývala prezidentka a vyzvala verejnosť, aby sa nebála inakosti a ani dôsledkov nezmyselných hrádzí, ktoré ľudí od seba iba vzďaľujú. „A kto je víťazom dneška? Určite nie ten, kto sa teší z porážky a poníženia iných. Víťazom je ten, kto napriek ťažobám a tlakom nestráca ľudskosť,“ uzavrela Čaputová.

