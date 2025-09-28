Hnutie Slovensko nespochybňuje obsah novely, len odmietalo hlasovať s Ficom, tvrdí Erik Tomáš

Aj keď novelu ústavy schválilo 90 poslancov Národnej rady, v skutočnosti má podporu viac ako 100 poslancov. V relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
„Pretože ani Hnutie Slovensko nepovedalo, že nesúhlasí s obsahom tejto novely. Len povedalo, že nechce hlasovať s Ficom. Čiže tá novela ústavy so všetkým, čo sa v nej po novom zakotvilo, má obrovskú podporu,“ vysvetlil Tomáš. Dá sa podľa neho povedať, že má rovnako veľkú podporu aj v spoločnosti.
Obsah novely ústavy
Pripomenul, že súčasťou novely ústavy nie je len zakotvenie dvoch pohlaví, ale aj to, aby ženy aj muži mali za rovnakú prácu rovnakú mzdu. „My sme vlastne do novely ústavy dali to, čo od nás žiada Európska únia,“ dodal Tomáš.
Podľa poslanca Mariána Viskupiča (SaS) môžu byť zmeny, ktoré prešli do ústavy, začiatkom vyvedenia Slovenska z Európskej únie a NATO. „Toto sú tie skutočné problémy, ktoré tá zmena ústavy prináša. A toto si mali uvedomiť skutočne aj konkrétni kolegovia z Hnutia Slovensko, teda aj Igor Matovič.“
Hlasovanie dvojice poslancov Hnutia Slovensko za novelu ústavy je podľa Viskupiča klincom do rakvy protikorupčnosti Hnutia Slovensko. „Vždy, keď potreboval Robert Fico pomôcť, či to bolo pani Hatráková a pani Tabák alebo aj ďalšie prípady, hnutie vždy podalo pomocnú ruku,“ dodal v O 5 minút 12 poslanec Viskupič.
Za novelu ústavy hlasovalo v parlamente 90 poslancov. Podporili ju aj poslanci Hnutia Slovensko Marek Krajčí a Rastislav Krátky, líder hnutia Igor Matovič to označil za zradu.